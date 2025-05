8.55 Idf ordina di evacuare i porti dello Yemen gestiti dagli Houthi

Le forze armate israeliane (Idf) hanno diramato un avviso ai civili di sgomberare i porti dello Yemen gestiti dai ribelli filoiraniani Houthi: una prassi che anticipa raid militari israeliani. Questa mattina Israele afferma di aver intercettato un missile lanciato dal territorio yemenita.

8.41 Via libera dei 27 Paesi Ue alle nuove sanzioni per Mosca

Via libera dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Paesi Ue (Coreper II) al 17/esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, a quanto si apprende. Le nuove misure europee, oltre a colpire nuovamente la cosiddetta ‘flotta ombra’ di Mosca, prevedono anche sanzioni relative alle attività ibride della Russia, alle violazioni dei diritti umani e all’uso di armi chimiche.

7.29 Al Jazeera: “Almeno 56 i morti nei raid di Israele su Gaza”

Almeno 56 palestinesi morti sono il bilancio provvisorio degli attacchi notturni compiuti dalle forze israeliane sulla Striscia di Gaza: attacchi che continuano questa mattina. Lo scrive Al Jazeera. Secondo l’emittente qatarina, almeno 50 persone sono morte nei raid prima dell’alba sul nord della Striscia, in particolare sulla città e il campo profughi di Jabalia. Gli altri sono nel sud della Striscia, in particolare a Khan Yunis. Ieri sera l’Idf ha ordinato l’evacuazione immediata dei civili del nord della Striscia dopo il lancio su Israele di alcuni razzi, partiti da quell’area.

2.03 Trump: “L’aereo in regalo dal Qatar non è per me ma per gli Usa”

“Il Boeing 747 è un regalo del Qatar al Dipartimento della Difesa, non a me. Sarà usato dal governo temporaneamente come Air Force One, fino a quando i nuovi Boeing, che sono molto in ritardo, arriveranno”. Lo afferma il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth, descrivendo l’aereo come un grande risparmio per i contribuenti. “Solo un pazzo non accetterebbe un regalo per premiarci del buon lavoro fatto difendendo” il Qatar “per anni”, ha messo in evidenza Trump.

1.25 Terremoto di magnitudo 5.9 nell’Egeo al largo di Creta

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata all’1:51 ora locale (00:51 in Italia) nel Mar Egeo meridionale, al largo dell’isola greca di Creta.

Il sisma è stato chiaramente avvertito anche in tutto Israele, da nord a sud: a Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa. Come pure in Giordania, Libano ed Egitto, riporta la tv pubblica Kan. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 84 km di profondità ed epicentro davanti l’isola di Caso. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.

00.57 Trump migliora nei sondaggi, il 44% degli americani lo promuove

Donald Trump migliora nei sondaggi, con gli americani meno preoccupati per una recessione americana. Secondo una rilevazione di Reuter e Ipsos, il presidente Usa è promosso dal 44% degli americani, ovvero due punti percentuali in più rispetto al 42% di fine aprile. Sul fronte dell’economia, Trump incassa un 39% di consensi, in aumento rispetto al precedente 36%.

00.48 Larga vittoria socialisti Rama a parlamentari in Albania

Il Partito socialista del primo ministro albanese Edi Rama ha ottenuto un’ampia vittoria alle elezioni parlamentari, assicurandosi il suo quarto mandato. Secondo i risultati ufficiali diffusi nella tarda serata di ieri, i socialisti hanno ottenuto il 52,1% dei voti contro il 34,2% dell’alleanza dei partiti d’opposizione guidata da Sali Berisha. I voti della diaspora non sono ancora stati conteggiati, ma già secondo i risultati parziali Rama era in testa anche in questo caso.