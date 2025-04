Le notizie più rilevanti del giorno tra cronaca, politica, esteri ed economia. I fatti più importanti della giornata selezionati per voi.

Le notizie del giorno:

7.29 Terremoto 4.8 nel mar Ionio, paura nel Siracusano

Una scossa di terremoto con magnitudo 4.8 è stata avvertita alle 3.26 in provincia di Siracusa. Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato localizzato al largo della costa ionica a una profondità di 48 chilometri. L’epicentro si trova a circa 89 chilometri da Siracusa. L’onda sismica ha raggiunto la Sicilia Orientale ed è stata avvertita a Siracusa e in provincia.

Non si segnalano danni o feriti ma la scossa ha svegliato molte persone che si sono spaventate. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco.

4.27 Le Poste di Hong Kong fermano le spedizioni verso gli Usa

Le Poste di Hong Kong Post hanno annunciato che “non riscuoteranno nei modi più assoluti alcun dazio per conto degli Stati Uniti e sospenderanno l’accettazione di invii postali di merci destinate verso gli Usa”. In una nota, Hong Kong Post ha detto che interromperà l’accettazione della posta ordinaria di articoli diretti negli Stati Uniti con effetto immediato e della posta aerea a partire dal 27 aprile. La mossa segue l’ordine esecutivo del presidente Donald Trump sul blocco dell’esenzione doganale americana per i piccoli pacchi provenienti dalla Cina (la clausola ‘de minimis’) di valore pari o inferiore a 800 dollari.

3.33 Accordo all’Oms sulla prevenzione e la lotta alle pandemie

Dopo oltre tre anni di negoziati, i Paesi membri dell’Organizzazione mondiale della sanità hanno approvato un accordo volto a prevenire e contrastare meglio le future pandemie. “Gli Stati membri dell’OMS hanno compiuto un importante passo avanti negli sforzi per rendere il mondo più sicuro dalle pandemie, elaborando una bozza di accordo da prendere in considerazione alla prossima Assemblea mondiale della sanità a maggio”, ha affermato l’Oms in una nota.

2.20 Trump: “Dai dazi incassiamo miliardi, basta essere derubati”

“Con i dazi stiamo incassando centinaia di miliardi di dollari dopo molti decenni in cui siamo stati derubati. È il momento di non permetterlo più”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox Noticias. Il tycoon ha parlato poi del confine con il Messico:”È ora perfetto e sarà ancora meglio. Vogliamo che la gente venga ma vogliamo che lo faccia legalmente”.

1.43 Biden: “Dalla nuova amministrazione tanti danni e distruzione”

“In 100 giorni questa nuova amministrazione ha causato tanti danni e tanta distruzione. È quasi sconvolgente pensare che possa essere accaduto così presto”. Lo ha detto Joe Biden tornando in pubblico per la prima volta da quando ha lasciato la Casa Bianca. Biden è intervento a un evento a Chicago sul social security, il programma pubblico per la disabilità e le pensioni finito nel mirino di Donald Trump e dei repubblicani che – ha denunciato Biden – sono a caccia di risorse per finanziare il taglio delle tasse ai ricchi.

1.20 Trump vuole impegno partner a limitare affari con Cina

L’amministrazione Trump intende usare le trattative sui dazi per fare pressione sui partner commerciali americani affinché limitino i loro rapporti con la Cina. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l’idea è quella di ottenere l’impegno dai partner americani di isolare la Cina in cambio di una riduzione delle barriere commerciali.