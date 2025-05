7.34 A 14 mesi è positiva a cocaina, ritrovata bimba scomparsa

Positiva alla cocaina, costretta a vivere in stato di abbandono e con gravissime carenze igienico-sanitarie. Sono le condizioni in cui è stata ritrovata dalla polizia di Novara una bimba di soli 14 mesi scomparsa da oltre un anno dopo che il padre, straniero ,l’aveva sottratta alla madre, italiana. L’uomo – che secondo la denuncia della mamma della bambina l’avrebbe costretta con maltrattamenti a portare a termine la gravidanza per ottenere il permesso di soggiorno- aveva affidato la piccola ad una donna pregiudicata e tossicodipendente. Donna e genitori della bimba sono stati denunciati alla procura per maltrattamenti in famiglia. La bimba è ora in una struttura protetta ed è stata aperta per lei la procedura di adottabilità

7.02 Donna morta nel Reggiano, fermato nella notte il compagno

È stato fermato nella tarda serata e portato in carcere nella notte l’uomo accusato da Procura e carabinieri di Reggio Emilia di aver ucciso la compagna, Daniela Coman, romena 47enne, trovata morta nell’abitazione di lui a Prato di Correggio, tra mercoledì e giovedì. Ieri l’uomo, italiano, era stato interrogato dagli investigatori, coordinati dal pm Valentina Salvi. Difeso dall’avvocato Annalisa Miglioli, si era avvalso della facoltà di non rispondere, ma a suo carico sono emersi elementi che hanno portato gli inquirenti ad emettere il provvedimento.