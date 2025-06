8.56 Idf: “Eliminato il comandante dell’esercito Ali Shadmani”

L’Esercito israeliano (Idf) ha eliminato la notte scorsa il comandante del quartier generale militare di Khatam al-Anbiya, Ali Shadmani, che aveva sostituito la settimana scorsa il tenente generale Gholamali Rashid dopo l’uccisione di quest’ultimo da parte dell’Idf, che in un comunicato stampa pubblicato su Telegram ha scritto: “Il centro di comando di emergenza Khatam al-Anbiya, sotto il suo comando, era responsabile della gestione delle operazioni di combattimento e dell’approvazione dei piani di fuoco dell’Iran. Nei suoi vari ruoli, ha influenzato direttamente i piani operativi dell’Iran che prendevano di mira lo Stato di Israele” .

8.15 Media: “Forti esplosioni nel centro di Tel Aviv e a Gerusalemme”

Forti esplosioni sono state udite nel centro di Tel Aviv questa mattina, ed anche a Gerusalemme. Un missile lanciato dall’Iran ha colpito Herzliya, una città a pochi chilometri a nord di vicino Tel Aviv.

07.38 Israele: “Attacchi su vasta scala nell’Iran occidentale”

L’Aeronautica militare israeliana (Iaf) ha effettuato “diversi attacchi su vasta scala contro obiettivi militari del regime iraniano nell’Iran occidentale”: lo rende noto l’esercito (Idf) su Telegram.”Durante gli attacchi, sono state colpite decine di infrastrutture di lancio e stoccaggio di missili terra-terra – si legge nel comunicato stampa -. Inoltre, sono stati colpiti lanciatori di missili terra-aria e siti di stoccaggio di droni”

06.33 G7 convince Trump, dichiarazione comune sulla de-escalation

Il G7 canadese riserva una nuova sorpresa, dopo la partenza anticipata di Donald Trump per l’escalation in Medio Oriente. I leader, aggiustando il linguaggio della bozza, sono riusciti a convincere il presidente americano a firmare una “dichiarazione sui recenti sviluppi tra Israele e Iran”, dopo il suo iniziale rifiuto. Nella premessa i sette ribadiscono il loro “impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente” e affermano in questo contesto che “Israele ha il diritto di difendersi”, confermando il loro “sostegno alla sicurezza di Israele” ma affermando “anche l’importanza della protezione dei civili”. Quindi hanno puntato il dito contro Teheran accusandolo di essere “la principale fonte di instabilità e terrore nella regione” e ricordando di aver sempre “affermato con chiarezza che l’Iran non deve mai ottenere un’arma nucleare”. Quindi il passaggio chiave, dopo la modifica della formulazione iniziale che prevedeva solo un appello alla de-escalation del conflitto tra Israele e Iran: “sollecitiamo che la risoluzione della crisi iraniana porti a una più ampia de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, compreso un cessate il fuoco a Gaza”.

04.20 Iran pronto alla ripresa dei colloqui con gli Usa ma prima stop a Israele”

Funzionari iraniani hanno dichiarato ai mediatori di essere disponibili a riprendere i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti, ma prima vogliono che Israele interrompa i suoi attacchi: lo riporta il Washington Post citandi due funzionari informati sul dossier. La posizione di Teheran, ha affermato uno dei funzionari, e’ che “non abbiamo mai lasciato il tavolo delle trattative, ma nessun negoziato mentre siamo sotto attacco”. Lunedì il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver ricevuto messaggi secondo cui l’Iran sta cercando di porre fine ai combattimenti, ma non ha detto se ha chiesto a Israele di fermarli né ha rivelato se gli Stati Uniti intendano intervenire militarmente a favore di Israele.

03.10 Casa Bianca: “Una fake news la partecipazione Usa agli attacchi in Iran”

Alex Pfeiffer, vice assistente del presidente Trump, ha smentito su X la notizia dell’emittente israeliana Channel 14 (vicina al premier israeliano Netanyahu) secondo cui gli Usa stanno partecipando agli attacchi all’Iran. “Una fake news” ha scritto.

03. 07 Trump ordina al suo team di tentare un incontro con gli iraniani

Il presidente Donald Trump ha ordinato ai membri del suo team di tentare un incontro con i funzionari iraniani il più rapidamente possibile, mentre lavora urgentemente per determinare se Teheran intenda seriamente usare la diplomazia per risolvere il conflitto con Israele. Lo riporta la Cnn citando una fonte vicina al dossier e un funzionario statunitense. Quest’ultimo ha riferito che, sebbene non sia stato ancora raggiunto alcun accordo, Israele e Iran si stanno muovendo nella giusta direzione. Trump ha riconosciuto che gli iraniani sono stati in contatto tramite intermediari lunedì mattina.

02.29 Trump lascia il G7 e convoca il consiglio di sicurezza nella situation room