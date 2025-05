8.35 Kiev: “Attacco russo a poligono di tiro, uccisi 6 soldati”

Sei soldati ucraini sono stati uccisi e più di 10 sono rimasti feriti ieri in un attacco russo che ha preso di mira un poligono di tiro nella regione di Sumy, nel nord-est del Paese: lo ha reso noto su Facebook la Guardia nazionale ucraina, come riporta Ukrainska Pravda. “In seguito all’attacco, durante l’addestramento dell’unità militare al poligono di tiro, sei militari sono stati uccisi e più di 10 sono rimasti feriti”, si legge in un comunicato stampa.

8.05 Putin ha visitato la regione di Kursk a confine Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin si è recato ieri a visitare la regione di Kursk, al confine con l’Ucraina, che dall’agosto dello scorso anno ha visto un’invasione delle truppe di Kiev. Lo ha riferito il Cremlino, citato dall’agenzia Ria Novosti.

3.31 Cina: “Da Usa bullismo con nuovi controlli sull’ export di chip”

Le nuove misure americane sul controllo dell’export dei microchip avanzati sono tipi atti di “bullismo unilaterale e protezionismo”. Il ministero del Commercio cinese, promettendo “azioni ferme” di risposta contro iniziative penalizzanti, accusa Washington di “compromettere gravemente la stabilità della catena industriale globale e di approvvigionamento dei semiconduttori”. Gli Usa, si legge in una nota, “abusano” dei controlli dell’export “per contenere e sopprimere la Cina, violando il diritto internazionale e le norme fondamentali”. Pertanto, Pechino esorta gli Usa “a correggere immediatamente le proprie pratiche sbagliate”.

1.05 007 Usa, Israele si prepara ad attaccare centrali Iran

Israele si prepara ad attaccare le centrali nucleari iraniane. Lo riferisce la Cnn citando fonti dell’intelligence americana secondo le quali “i raid sono imminenti”. Se fosse confermato, l’attacco di Israele contro le centrali nucleari dell’Iran sarebbe una rottura con Donald Trump che sta cercando di raggiungere un accordo con Teheran. Erano settimane che circolavano indiscrezioni sull’irritazione di Benjamin Netanyahu nei confronti dell’amministrazione americana e della sua scelte di negoziare con il regime iraniano.

00.05 Trump vuole rimpatriare i rifugiati ucraini: il piano con le auto-deportazioni

Donald Trump spinge per la pace tra Ucraina e Russia. Intanto, però, si prepara a mandare via dagli Usa migliaia di ucraini. L’amministrazione del presidente americano ha formulato un piano teso ad usare 250 milioni di dollari destinati agli aiuti all’estero per finanziare il rimpatrio di rifugiati in fuga da zone di conflitto, compresi 700mila persone provenienti dall’Ucraina e da Haiti. È quanto rivela il Washington che ha visionato copie di documenti interni dell’amministrazione. La proposta, finora rimasta segreta, è stata elaborata prima di quella annunciata il 5 maggio relativa all’offerta di mille dollari ai migranti che si iscriveranno volontariamente ad un’app governativa per “l’auto-deportazione”. Ora emerge che questo piano di deportazioni volontarie coinvolgerebbe quindi persone in fuga da zone di guerra e conflitti, non solo ucraini e haitiani, ma anche afgani, palestinesi, libici, sudanesi, siriani e yemeniti, secondo quanto si legge nel documento che riconosce che l’agenzia Onu che si occupa dei migranti, Oim, non sostiene il rimpatrio verso questi Paesi.