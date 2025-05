9.18 Terremoto di magnitudo 6.2 al largo di Creta

Un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato alle 5:19 ora italiana al largo di Creta . Il sisma è avvenuto in mare ad una profondità di 61 chilometri. Le autorità della regione di Creta sono impegnate a valutare i danni. Finora sono stati registrati solo danni minori ad alcune strade e vecchi edifici, riporta Ertnews. Le scuole rimarranno aperte nei principali comuni dell’isola, a La Canea (o Chanià), Candia (o Iraklio) e Agios Nikolaos, a meno che non vengano riscontrati danni agli edifici scolastici nei controlli in corso. Per motivi di sicurezza rimarrà chiusa invece la gola di Imbros, a Sfakia.

8.56 Gubitosa: “Si al terzo ma noi del Movimento 5 Stelle rimaniano alternativi”

Il Movimento 5 Stelle modifica la regola del limite dei due mandati. “Modifichiamo una regola che era stata immaginata in maniera forse troppo rigida e che non ci permetteva di valorizzare l’esperienza e la competenza di chi ha combattuto per garantire gli interessi dei cittadini. E che ci ha penalizzato nelle varie competizioni elettorali, specie sui territori”. Così, al QN, Michele Gubitosa, vicepresidente del M5S, che però chiarisce: “non si tratta di un ‘liberi tutti’, non ci interessa il carrierismo politico e continuiamo a rifiutarlo, perché siamo e restiamo diversi dalle altre forze politiche”. Con il terzo mandato si apre la possibilità di ritorni eccellenti. “Al di là dei singoli nomi, se figure che hanno dedicato parte della loro vita al M5s con serietà e impegno, nell’interesse dei cittadini, vogliono tornare a dare il loro contributo, è sicuramente un valore aggiunto, per la collettività e per il Movimento – rimarca -. Questo ci darà una marcia in più, senza contare l’esperienza accumulata nei due mandati già fatti nelle istituzioni”.

Dopo il terzo mandato non ci sarà la possibilità anche di fare il quarto. “No, non si potranno fare più di tre mandati. Siamo diversi e rivendichiamo con orgoglio questa diversità”, conclude.

8.12 Donna morta e altra ferita, forse un omicidio e un tentato suicidio

I carabinieri non escludono l’ipotesi di omicidio-tentato suicidio nelle indagini scattate questa notte sul ritrovamento di una donna gravemente ferita in un’auto, a Napoli, e la morte, a colpi d’arma da fuoco, sempre in città, di un’altra donna, il cui cadavere è stato rinvenuto a terra, poco lontano dal luogo da dove si trovava la donna ancora viva. La prima, una 31enne, è stata è stata trovata in via don Luigi Sturzo e adesso è ricoverata in condizioni critiche nell’ospedale del Mare del quartiere Ponticelli. L’altra, una 34enne, invece è stata trovata senza vita in via Pinocchio.

5.27 Wall street journal: “Vertice Russia-Ucraina in Vaticano a metà giugno”

Un nuovo incontro tra Russia e Ucraina potrebbe tenersi in Vaticano a metà giugno. A rivelarlo è il Wall Street Journal che cita fonti informate. Secondo il quotidiano, al nuovo vertice sarà presente anche una delegazione statunitense composta dal segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale ad interim Marco Rubio e dall’inviato presidenziale per l’Ucraina Keith Kellogg.

3.14 Trump ai leader Ue: “Putin non è pronto alla fine guerra”

Donald Trump ha detto ai leader europei che il presidente russo Vladimir Putin non è pronto a mettere fine alla guerra perché ritiene che stia vincendo. Lo riporta il Wall Street Journal citando tre fonti in merito alla telefonata effettuata lunedì da Trump con i leader europei dopo il colloquio con Putin.

00.46 Onu recupera equivalente di 90 camion di aiuti a Gaza

L’Onu ha recuperato, e cominciato a distribuire nella Striscia di Gaza, l’equivalente di 90 camion di aiuti umanitari, per la prima volta dall’inizio del blocco totale sul territorio palestinese. Tre giorni dopo l’annuncio della ripresa limitata degli aiuti da parte di Israele, “mercoledì 21 maggio le Nazioni Unite hanno raccolto circa 90 camion al valico di Kerem Shalom e li hanno spediti a Gaza”, ha detto Stéphane Dujarric, portavoce del segretario generale dell’Onu in un comunicato.