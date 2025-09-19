A Kiev cinque persone sono morte in un raid russo sul Donetsk. E intanto secondo il Washington Post il presidente americano Donald Trump ha rifiutato di approvare oltre 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan questa estate.

8.13 Wafa: “4 palestinesi, tra cui 2 bambini, uccisi a Gaza”

Almeno quattro palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi e diversi sono rimasti feriti in attacchi delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza dall’alba di oggi secondo l’agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche. Due bambini sono rimasti uccisi in un attacco aereo israeliano che ha colpito una tenda di famiglie sfollate a ovest di Khan Younis, nel sud di Gaza. Nella Striscia centrale, un uomo è stato ucciso e altri sono rimasti feriti quando aerei israeliani hanno bombardato i pressi della vecchia Moschea a Deir al-Balah. Un altro civile è stato ucciso in un attacco con droni a ovest del campo di Nuseirat.

3.04 “Stop di Trump ad aiuti militari a Taiwan per 400 milioni”

Il presidente americano Donald Trump ha rifiutato di approvare oltre 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan questa estate, mentre cerca di negoziare un accordo commerciale e un possibile vertice con il leader cinese Xi Jinping: lo rivela il Washington Post, poche ore prima dell’annunciata telefonata tra i due presidenti. La decisione, che potrebbe ancora essere ribaltata, rappresenta un’inversione di rotta nella politica statunitense nei confronti dell’isola autogovernata che la Cina rivendica come proprio territorio, hanno affermato le fonti del quotidiano Usa.

00.52 Kiev, 5 morti in un raid russo sul Donetsk

Due donne e tre uomini sono morti in un attacco russo che ha colpito ieri una zona residenziale della città ucraina di Kostiantynivka, nella regione orientale del Donetsk. Lo rende noto il governatore Vadym Filashkin, citato dai media locali.