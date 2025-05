8.15 L’arcivescovo di Kiev: “Abbiamo bisogno della visita del Papa”

“Il nostro presidente ha invitato il Pontefice e lo abbiamo fatto anche noi diverse volte e anche stavolta. Abbiamo bisogno della visita del Papa in Ucraina, della sua presenza tra noi, vorremmo mostrargli le nostre ferite, vorremmo portarlo a pregare a Bucha, fargli incontrare la nostra gente che ha tanta speranza cristiana ed è una cosa commovente”. Lo dice, intervistato dal Messaggero, l’arcivescovo di Kiev Sviatoslav Shevchuk. “Sono davvero volti di speranza in tutte le nostre chiese – prosegue -. È qualcosa che talvolta non si capisce ma si vede, si può osservare”.

6.32 Cina, -1,6% emissioni Co2 trimestrali grazie a rinnovabili

L’aumento delle fonti rinnovabili ha consentito alla Cina di far calare le emissioni di carbonio nel primo trimestre del 2025, a dispetto della domanda energetica in rialzo del 2,5%: una pietra miliare nella transizione del Paese, secondo un’analisi del Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea). La capacità eolica, solare e nucleare ha permesso al Dragone un taglio annuo dell’1,6% alle emissioni di Co2 nei primi tre mesi e dell’1% nei 12 mesi fino a marzo, secondo l’analista del think tank Lauri Myllyvirta. Le emissioni in Cina sono già calate in passato, ma solo per la frenata della domanda come durante la crisi Covid.

4.12 Libia, a Tripoli spari sui manifestanti

A Tripoli le forze di sicurezza libiche del governo di unità nazionale hanno aperto il fuoco sui dimostranti che stavano protestando di fronte alla residenza del premier Abdelhamid Dbeibah per chiederne le dimissioni e davanti alla sede dell’ex Apparato di supporto alla stabilità, occupata dopo l’uccisione di Al Kikli dalla Brigata 444 ad Abu Slim. Lo riportano media e attivisti locali, secondo i quali erano diverse centinaia i giovani che stavano manifestando nella capitale libica dove da ieri è entrato in vigore un fragile cessate il fuoco dopo gli scontri tra milizie rivali dei giorni scorsi.

00.47 Incidente stradale causa almeno 21 morti in Messico

Almeno 21 persone sono morte in un incidente stradale nello Stato messicano centrale di Puebla, ha affermato un funzionario del governo locale. “Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli e il bilancio preliminare è di 18 persone decedute sul posto e altre tre morte in ospedale”, ha dichiarato ai giornalisti il ministro degli Interni statale Samuel Aguilar.