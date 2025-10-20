Raffaele Marianella, 65 anni, autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket, ha perso la vita dopo un violento assalto dei tifosi del Rieti con una sassaiola all’altezza di Contigliano. Dall’altro, la partnership strategica fra Kering e L’Oréal. I due gruppi francesi hanno annunciato nella notte la firma di un accordo vincolante, da 4 miliardi, che sancisce l’avvio di una collaborazione a lungo termine nel settore del beauty e del benessere di lusso.

8.12 Meloni, inaccettabile l’assalto al pullman di tifosi

“Una notizia terribile che lascia senza parole. L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social. “Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia – aggiunge -. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia”.

7.00 Agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l’autista

Secondo una ricostruzione, dopo che la polizia ha finito di scortare i tifosi toscani, quelli del Rieti avrebbero seguito il pullman per alcuni chilometri sulla statale 79 verso Terni. Nei pressi di uno svincolo, a Contigliano, è partita la sassaiola con lanci sulla parte frontale del mezzo. Il pullman aveva già coperto appena 10 minuti di strada lasciata Rieti. I tifosi del Pistoia Basket avevano noleggiato il pullman da una ditta di viaggi, dotata di una propria flotta, specializzata anche nel trasporto tifoserie, con sede a Osmannoro (Firenze). Nella notte il questore di Rieti ha ordinato l’identificazione di tutti i tifosi ospiti presenti a Contigliano. Dal Comune di Pistoia sono in corso intensi contatti con i tifosi sul posto e le autorità laziali.

3.00 Kering vende divisione beauty a L’Oréal per 4 miliardi

Il gruppo del lusso Kering venderà la sua divisione beauty, incluso il marchio Creed, alla società francese L’Oréal, nonché lo sviluppo dei prodotti di bellezza a marchio Gucci dopo la scadenza dell’attuale licenza con Coty. Lo si apprende da un comunicato congiunto delle due azienda.