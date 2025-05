9.39 Gb e Ue lavorano sui dettagli finali dell’accordo Post-Brexit A Londra è tutto pronto per il primo vertice tra Regno Unito e Ue del post-Brexit, l’appuntamento atteso come l’occasione per suggellare quel “reset” invocato dal premier laburista Keir Starmer, che questa mattina alla Lancaster House incontra la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consigio europeo Antonio Costa. Il governo britannico, tramite il ministro delle Attività produttive Jonathan Reynolds, ha affermato che i funzionari di Londra e Bruxelles “stanno lavorando sui dettagli finali” dell’accordo, sottolineando l’ottimismo di fronte a un momento “molto importante”. Intanto si è aperto il fuoco di sbarramento delle opposizioni di destra, con i Conservatori di Kemi Badenoch e il trumpiano Reform guidato da Nigel Farage che parlano di “resa” britannica all’Unione e di marcia indietro rispetto alla Brexit. 9.15 Vance in Vaticano per un’ora per incontrare il Papa Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato in Vaticano verso le 8 per incontrare il Papa. Tra i temi l’Ucraina e gli altri conflitti nel mondo. L’incontro è durato circa un’ora ed è terminato verso le 9.15.

9.03 Bloomberg: “Improbabile che offra grandi concessioni a Trump”

Il presidente russo Vladimir Putin è fiducioso che le sue forze possano sfondare le difese ucraine entro la fine dell’anno per prendere il pieno controllo delle quattro regioni ucraine (Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson) annesse da Mosca nel 2022: lo riporta Bloomberg, che cita una fonte a conoscenza dei piani del leader russo. Ciò significa che è improbabile che Putin offra concessioni significative al presidente statunitense Donald Trump, commenta l’agenzia di stampa in vista della telefonata di oggi tra i due leader. Da parte loro, prosegue, i funzionari europei temono che Trump possa cercare di forzare un accordo comunque.

3.18 Cnn: “Biden ha una forma aggressiva di cancro”. Gli auguri di guarigione da Trump e Obama

“La scorsa settimana, il presidente Joe Biden è stato sottoposto ad un controllo per un nodulo alla prostata”, si legge in una nota del suo ufficio. “Venerdì gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata con metastasi ossee”, si precisa sottolineando che “sebbene questa rappresenti la forma più aggressiva della malattia, il cancro sembra essere sensibile agli ormoni, il che ne consente una gestione efficace”. Dopo la diffusione della notizia, Trump ha scritto su Truth: “Melania ed io siamo addolorati nell’apprendere della recente diagnosi di Joe Biden. Porgiamo i nostri più sentiti e migliori auguri a Jill e alla famiglia, e auguriamo a Joe una pronta e prospera guarigione”. E Obama, su X ha commentato: “Sono certo che combatterà questa sfida con la sua caratteristica determinazione e grazia. Preghiamo per una rapida e completa guarigione”.

2.46 Starmer, Meloni, Macron e Merz parlano con Trump in vista della telefonata con Putin

I leader di Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia hanno parlato telefonicamente ieri sera con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un giorno prima della sua telefonata con Vladimir Putin per cercare di porre fine al conflitto in Ucraina: lo ha affermato Downing Street. I capi di Stato e di governo “hanno discusso della situazione in Ucraina e del costo catastrofico della guerra per entrambe le parti”, ha scritto in una nota un portavoce dell’ufficio di Keir Starmer.

1.35 Il Canada elimina alcuni dazi in chiave anti Usa

Il Canada ha temporaneamente sospeso alcuni dazi contro gli Stati Uniti dopo l’incontro a Roma tra il premier Mark Carney e il vicepresidente americano J.D. Vance. Il ministro delle Finanze Francois-Philippe Champagne ha, tuttavia, smentito le dichiarazione del leader dell’opposizione Pierre Poilievre che sarebbero stati eliminati tutti i dazi contro Washington. Il premier e il vice presidente hanno parlato di “pressioni commerciali immediate e della necessità di costruire nuove relazioni economiche e di sicurezza”.

1.06 Il nazionalista Simion ammette la sconfitta alle presidenziali in Romania

Il nazionalista George Simion ha ammesso la sua sconfitta a favore di Nicusor Dan, sindaco centrista di Bucarest, alle elezioni presidenziali. “Vorrei congratularmi con il mio avversario, Nicusor Dan. Ha vinto le elezioni, e questa era la volontà del popolo rumeno”, ha detto Simion, che in precedenza aveva dichiarato la vittoria nonostante gli exit poll indicassero Dan in vantaggio.

00.53 Portogallo, coalizione di centrodestra vince le elezioni

Il partito di centrodestra al potere in Portogallo ha vinto la maggior parte dei seggi alle elezioni generali, ma ancora una volta non ha raggiunto la maggioranza parlamentare di governo, mentre il sostegno al partito di estrema destra Chega è aumentato, come mostrano i risultati ufficiali a scrutini quasi ultimati. Con solo quattro seggi ancora da assegnare nei 230 seggi del parlamento portoghese, l’Alleanza Democratica (Ad) ha ottenuto il 32,7% dei voti. Il Partito Socialista ha ottenuto il 23,4%, seguito da vicino da Chega con il 22,6%.

00.27 A Bolzano vince Corrarati, sarà il primo sindaco di Centrodestra

Claudio Corrarati è il nuovo sindaco di Bolzano. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 51,03% dei consensi, mentre il suo sfidante Juri Andriollo del Pd ha ricevuto il 48,97%. Questo è il dato definitivo con 80 sezioni su 80 scrutinate.

0.08 Polonia, candidato filo-europeo vince primo turno presidenziali