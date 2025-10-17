Attentato nella notte a Pomezia. Distrutte le vetture di Ranucci e della figlia. Sul fronte politico estero, dopo la telefonata tra Trump e Putin, Kryvyi Rih è stata sottoposta a un massiccio attacco da parte dei droni russi.

Ecco le notizie del giorno:

8.10 Ranucci: “Sto andando a denunciare, ordigno rudimentale”

“Sono in auto con la scorta dei carabinieri e sto andando a denunciare quanto accaduto”. Lo spiega all’ANSA Sigfrido Ranucci dopo l’esplosione della sua auto davanti al cancello di casa, che ha danneggiato anche quella della figlia. “Lei ha posteggiato la sua auto ed è passata da lì venti minuti prima dell’accaduto – fa sapere ancora il conduttore -. Sembra che si tratti di un ordigno rudimentale, ma ora bisogna vedere la natura dell’esplosivo. Con tutte le minacce che riceviamo non è semplice risalire alla matrice”.

8.00 Meloni: “Ferma condanna per grave atto intimidatorio a Ranucci”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime “piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio da lui subito. La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere. Lo si legge in na nota diffusa da Palazzo Chigi.

7.55 Ordigno distrugge auto Ranucci, indaga l’Antimafia

I pm dell’antimafia di Roma indagano su quanto avvenuto nella tarda serata di ieri a Pomezia dove un ordigno rudimentale ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia che erano parcheggiate all’esterno dell’abitazione. Al momento il pm della Dda Carlo Villani- coordinato dall’aggiunto Ilaria Calò- procede per danneggiamento con l’aggravante del metodo mafioso in attesa di ricevere le prime informative dalle forze dell’ordine intervenute.

6.50 Nella notte attacco russo con droni su Kryvyi Rih

Kryvyi Rih è stata sottoposta a un massiccio attacco da parte dei droni Shahed, con più di 10 esplosioni segnalate mentre i sistemi di difesa aerea erano in funzione. Lo ha riferito su Telegram il capo del Consiglio di difesa di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, come riporta Ukrinform. “Kryvyj Rih. Massiccio attacco Shahed. Già più di 10 esplosioni e oltre 10 Shahed sulla città”, ha scritto. “Nulla è cambiato per la Russia: continua a terrorizzare la vita in Ucraina” ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale ufficiale Telegram.

6.30 Mosca, abbattuti 61 droni ucraini nella notte

Le forze di difesa aerea hanno distrutto 61 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte, inclusi due sulla regione di Mosca. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Trentadue droni sono stati intercettati sulla Repubblica di Crimea, 13 sulla regione di Rostov, 6 sul Mar Nero, 5 sulla regione di Bryansk, 2 sulla regione di Tula e sulla regione di Mosca, e uno sulla regione di Kursk.

2.00 Esplose le auto del giornalista Ranucci e della figlia

L’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Ne dà notizia lo stesso giornalista sui social. “Due ordigni – si legge nel post – hanno distrutto le automobili parcheggiate davanti casa a Campo Ascolano, alle porte di Roma. Le deflagrazioni sono state così forti da scuotere l’intero quartiere”.