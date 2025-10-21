7.43 Cnn, al momento congelato incontro Rubio-Lavrov

L’atteso incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il suo omologo russo Sergey Lavrov è stato momentaneamente sospeso, lo ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca. Non è stato immediatamente chiarito il motivo per cui l’incontro non si sarebbe più svolto questa settimana, sebbene una delle fonti abbia affermato che Rubio e Lavrov nutrono aspettative divergenti sulla possibile fine dell’invasione russa dell’Ucraina.

7.05 Giappone, Sanae Takaichi eletta prima donna premier

Sanae Takaichi è stata eletta nuova premier del Giappone, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo dopo la nomina a inizio mese alla guida del Partito Liberal-democratico (Ldp). L’elezione è avvenuta al primo turno di voto, grazie al controllo parlamentare assicurato dal partito o dalla sua alleanza con Nippon Ishin (Jip), prevalendo sul candidato dell’opposizione con 237 voti, contro i 149 dell’ex premier Yoshihiko Noda, su un totale di 465 seggi della Camera bassa in Parlamento.

1.18 “Circa 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven”

Citando fonti di polizia locale, la stampa nederlandese afferma che circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati ieri sera nel centro di Eindhoven.