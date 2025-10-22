8.26 Agguato pullman, la frase choc: “Li abbiamo massacrati!”

“Li abbiamo massacrati!”. Avrebbero detto Alessandro Barberini e Manuel Fortuna, due dei tre ultrà della Sebastiani basket Rieti arrestati a Rieti per l’assalto al pullman dei tifosi di Pistoia che domenica scorsa ha portato alla morte dell’autista Raffaele Marianella, dopo essere stato raggiunto al volto da una pietra che ha sfondato il parabrezza. A riportare la frase è il Corriere della Sera, ricostruendo gli elementi investigativi che hanno portato all’arresto dei 3 ultrà. La frase, di cui non è chiara la provenienza, potrebbe essere stata carpita da uno microspia piazzata dagli investigatori negli uffici della Questura dove sono stati interrogati, per ore, i tre fermati. “Forse dovevo mirare più in basso”, secondo un’indiscrezione del Tg1, sarebbe, invece, l’altra frase pronunciata da uno dei tre indagati e ripresa oggi anche da diversi quotidiani.

8.04 Bambina di 11 anni investita ad Andria, è grave

Una bambina di 11 anni è stata investita da un’auto guidata da un 20enne ieri pomeriggio in via Nenni ad Andria, riportando ferite gravi. Soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata prima all’ospedale Bonomo di Andria e poi, a causa della gravità delle lesioni, è stata trasferita in serata all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale di Andria, l’11enne stava attraversando a piedi la carreggiata in prossimità di piazzale Mariano quando un’auto, guidata da un 20enne del posto, l’ha travolta. La bambina dopo essere finita contro il parabrezza è stata sbalzata sull’asfalto. La posizione dell’automobilista, che si è fermato a prestare i primi soccorsi, è al vaglio degli agenti. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

7.46 Kiev: “Colpito impianto chimico russo con gli Storm Shadow”

Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l’impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all’interno del complesso militare-industriale della Russia, ha dichiarato lo stato maggiore di Kiev su Facebook, citato dai media ucraini, fra cui Ukrinform, che precisa che si è trattato di un “attacco combinato aereo e missilistico su larga scala” nel quale sono stati utilizzati anche i missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow lanciati da aerei. I missili, si legge ancora, sono riusciti a “penetrare con successo il sistema di difesa aerea russo”.

5.55 Due morti negli attacchi russi di stanotte su Kiev

È di almeno due morti il bilancio degli attacchi russi che stanotte hanno colpito Kiev, rendono noto le autorità ucraine.