Malgrado la sospensione sui dazi annunciata da Donald Trump, le Borse continuano la loro discesa.

Le notizie del giorno:

8.03 Prezzo oro tocca nuovi massimi, Spot a 3.192 dollari

Il prezzo dell’oro tocca nuovi massimi con la guerra commerciale in atto: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.192,38 dollari con un aumento dello 0,51% dopo aver toccato nella notte i 3.219 dollari.

7.55 Dollaro in caduta libera, l’euro sale ai massimi dal 2022

Il dollaro è in caduta libera sulle principale valute, attestandosi ai minimi dal 2024. Sulla valuta americana pesano le decisioni della Casa Bianca sui dazi e l’incertezza sull’andamento della crescita economica. L’euro sale a 1,1282 sul biglietto verde, in aumento dello 0,8% e portandosi ai massimi da inizio 2022, dopo aver toccato anche 1,1376 nella notte. Sul dollaro si rafforzano anche la sterlina a 1,3015, in aumento dello 0,3%, e il franco svizzero a 1,2202, in crescita dello 0,6% ai massimi storici.

3.06 Sprofonda la Borsa di Tokyo, il Nikkei perde il 5%

Sprofonda la Borsa di Tokyo per le preoccupazioni sui dazi e sulla scia del crollo di Wall Street. L’indice Nikkei è in forte calo: dopo l’apertura in negativo, nelle prime contrattazioni cede il 5,0%, dopo il rimbalzo fino al 9,1% di ieri seguito all’annuncio della sospensione per 90 giorni dei dazi in molti Paesi decisa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

2.28 “Accordo con Panama, Usa possono schierare truppe”

Gli Stati Uniti potranno schierare truppe presso le installazioni controllate da Panama per addestramento, esercitazioni e una serie di altre attività, secondo un accordo congiunto visionato dall’Afp. Truppe che, secondo quanto anticipato da Donald Trump in una riunione di governo, sono già state inviate. “Abbiamo dislocato molte truppe a Panama e occupato alcune aree che prima non avevamo”, ha detto il commander in chief insieme al segretario alla Difesa Pete Hegseth, appena tornato da una visita ufficiale a Panama. La mossa è contro il controllo cinese del Canale.