7.41 Tajani: “Lavoriamo per una pace più solida a Gaza”

“Il successo dell’iniziativa di pace avviata dal presidente degli Stati Uniti potrebbe davvero costituire una svolta storica, capace di cambiare il volto del Medio Oriente e quindi del Mediterraneo, con profonde ripercussioni anche sulla sicurezza e sugli interessi nazionali”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista rilasciata al Mattino, spiegando che “adesso vogliamo continuare a lavorare per costruire e rafforzare questa tregua, per trasformarla in una pace più solida”.

2.03 Trump a cena Casa Bianca lancia anche progetto per arco trionfo

Nella cena alla Casa Bianca con i ceo di Big Tech ed altre grandi aziende Donald Trump li ha invitati a “fare qualcosa” per il loro Paese finanziando il suo progetto per una sala da ballo da 250 milioni nella east wing. Ma ha colto l’occasione per lanciare un altro suo progetto, una sorta di arco di trionfo vicino al cimitero monumentale di Arlington, di cui ha mostrato un modellino con la statua di ‘lady liberty’ in cima. Quindi ne ha approfittato per vantare i successi della sua amministrazione.

1.38 Giorgetti: “G7 su Kiev? Servono soldi e deve metterli l’Ue”

“Servono un sacco di soldi e sostanzialmente deve metterli l’Europa, mi sembra di aver capito questo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo, a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, a chi gli chiedeva cosa fosse emerso dal G7 sull’Ucraina.