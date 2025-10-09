Israele e Hamas hanno firmato la prima fase di un accordo di pace. Accordo mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che Hamas rilascerà 20 ostaggi vivi sabato in cambio della liberazione di 1.950 prigionieri palestinesi. L’intesa prevede anche il ritiro graduale delle truppe israeliane da Gaza.

LA DIRETTA:

8.14 Fonte Hamas: “1.950 prigionieri liberi per 20 ostaggi vivi”

Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato che Israele rilascerà 1.950 prigionieri palestinesi in cambio di 20 ostaggi ancora in vita: la cifra include 250 ergastolani e altri 1.700 detenuti dall’inizio della guerra. Lo scrive il Times of Israel. Lo scambio dovrebbe avvenire entro 72 ore dall’entrata in vigore dell’accordo, che è stato anche “concordato con le fazioni palestinesi”, afferma un’altra fonte interna a Hamas.

7.05 Tajani: “Pronti per ricostruzione e forza di pace a Gaza”

“Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina. L’Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza. Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina”. Lo afferma il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post pubblicato stamattina sul suo account X.

1.55 Telefonata Trump-Netanyahu, “Conversazione emozionante”

L’ufficio del primo ministro israeliano riferisce che Benyamin Netanyahu ha appena parlato con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. “I due leader hanno avuto una conversazione molto emozionante e calorosa, e si sono congratulati a vicenda per lo storico risultato ottenuto con la firma dell’accordo per la liberazione di tutti gli ostaggi. Netanyahu ha ringraziato Trump per tutti i suoi sforzi e per la sua leadership a livello globale, il presidente ha elogiato il premier per la sua guida determinata e per le azioni che ha intrapreso”. “Netanyahu ha invitato Trump a tenere un discorso davanti alla Knesset”.

1.35 Gli abitanti di Gaza festeggiano per le strade

I media israeliani riferiscono che gli abitanti di Gaza stanno festeggiando per le strade della Striscia dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno concordato la prima fase del piano di cessate il fuoco.

1.04 Trump, Israele e Hamas hanno firmato prima fase piano pace

“Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace”, “tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. benedetti gli operatori di pace!”. Lo scrive Donald Trump su Truth.

00.57 Trump: “Ostaggi liberi e Israele ritirerà le sue truppe”

“Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura”. Lo scrive Donald Trump su Truth.

00.57 Hamas rilascia gli ostaggi sabato

Hamas rilascerà tutti gli ostaggi in vita sabato. Lo riferiscono i familiari dei rapiti.

00.55 Netanyahu: “con l’aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa”

“Con l’aiuto di Dio, riporteremo tutti a casa”. Lo dichiara Benyamin Netanyahu.

00.53 Trump, raggiunto accordo per Gaza

00.26 Hamas ha accettato l’accordo

Fonti di Hamas hanno riferito al quotidiano al-Mayadeen, affiliato a Hezbollah, che il movimento palestinese ha accettato un accordo di cessate il fuoco a Gaza, aggiungendo che verrà firmato giovedì in Egitto. Lo riporta il Times of Israel.