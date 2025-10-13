8.12 Hamas fa telefonare i rapiti ancora a Gaza alle famiglie

In Piazza degli ostaggi a Tel Aviv sul grande schermo viene trasmessa in questo momento la telefonata dell’ostaggio non ancora liberato Matan Tsengauker da Gaza alla madre, che da due anni si batte per la sua liberazione. Hamas ha consentito ad alcuni rapiti di chiamare le famiglie prima della liberazione. “Matan, stai tornando a casa. State tutti tornando a casa. Grazie a Dio la guerra è finita. Stai tornando a casa. La mia vita ti aspetta”, ha detto la madre Einav.

8.05 Le famiglie al telefono con i primi 7 rapiti liberati

Le famiglie dei primi sette ostaggi rilasciati hanno parlato con i loro cari al telefono. Lo riferisce Channel 12.

8.02 Trump segue il rilascio in streaming dall’Air Force One

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta guardando in diretta lo streaming del rilascio in corso degli ostaggi israeliani da Gaza mentre si trova a bordo dell’Air Force One, in viaggio verso Israele. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. “La storia si sta scrivendo ora,” ha scritto Leavitt come didascalia a una foto dello streaming scattata durante il volo e condivisa sui social media. Trump dovrebbe atterrare tra poco. La sua partenza per l’Egitto è poi prevista per le ore 13 ora locale.

7.48 Al Jazeera, la seconda fase del rilascio alle 9 a sud di Gaza

La seconda fase del rilascio degli ostaggi ancora vivi avrà luogo alle 10 (le 9 in Italia) nel sud di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera. Sette ostaggi sono stati rilasciati a Gaza City, nella parte settentrionale della Striscia. Il gruppo terroristico dovrebbe rilasciare in totale 20 ostaggi ancora vivi questa mattina.

7.34 Il padre di un ostaggio liberato: “Ora tutto sembra più bello”

Ilan Gilboa Dalal, il padre di Guy appena rilasciato da Hamas, ha dichiarato che la famiglia è stata informata: “Svegliarsi in un nuovo mattino, tutto sembra più bello, tutto sembra migliore, i colori nell’aria”, ha detto.

7.33 Applauso alla notizia della liberazione in piazza a Tel Aviv

Un lungo applauso ha accolto la notizia della liberazione dei primi ostaggi nella Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv. Dalla notte migliaia di persone si sono radunate in attesa del rilascio da parte di Hamas.

7.26 Hamas: “Impegno per l’accordo, Israele lo rispetti”

“Dichiariamo il nostro impegno nei confronti dell’accordo raggiunto e dei relativi calendari, a condizione che Israele li rispetti”. Lo afferma Ham

7.12 Sette ostaggi consegnati da Hamas alla Croce Rossa

Sette ostaggi sono stati consegnati da Hamas alle squadre della Croce Rossa nel nord di Gaza. Stanno bene e stanno in piedi autonomamente. Lo confermano fonti israeliane e arabe.

I sette ostaggi rilasciati da Hamas nel nord di Gaza sono Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali e Ziv Berman, Matan Angrest ed Eitan Mor.

7.06 Hamas rilascia gli ostaggi

6.16 Hamas pubblica lista 20 ostaggi vivi in via di rilascio

L’ala militare di Hamas ha pubblicato l’elenco dei 20 ostaggi che saranno rilasciati vivi oggi. L’elenco non è diverso da quello noto in Israele: Bar Kuperstein, Eviatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avitan Or, Elkana Buchbot, Maxim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tsengauker, David Cuneo, Eitan Horn, Matan Engerst, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Breslavsky e Ariel Cune.