8.46 Borrell: “L’Ue deve fermare Israele, stop ai doppi standard”

“Occupare la Striscia di Gaza è una manifesta violazione del diritto internazionale e la reazione europea, ancora una volta, è basata sul doppio standard». Lo ha detto l’ex presidente del Parlamento europeo ed ex Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell, intervistato da La Repubblica. E ancora: “Putin non può invadere e annettere un pezzo di Ucraina, però Israele può annettere un territorio che non gli appartiene e noi non diciamo niente, tranne poche eccezioni”.

7.12 Hamas: “Raid israeliani su Gaza, 44 morti nella notte”

La Protezione Civile di Gaza gestita da Hamas afferma che 44 palestinesi sono stati uccisi nel corso di attacchi israeliani nella Striscia la notte scorsa. “Le squadre della Protezione civile hanno trasportato (negli ospedali) almeno 44 morti, per lo più bambini e donne, oltre a decine di feriti, in seguito ai nuovi massacri commessi dall’occupazione… in diverse zone della Striscia di Gaza” dall’1:00 di notte ora locale (la mezzanotte in Italia), ha detto alla Afp il portavoce dell’organizzazione, Mahmoud Bassal.

6.55 Caldo e umidità in India, a Delhi temperatura percepita di 48,5°

New Delhi e vaste aree del centro nord dell’India sono avvolte da una cappa di caldo e umidità. Ieri la massima registrata è stata di 40,8 gradi ma i livelli di umidità, che hanno oscillato tra il 44% e il 74%, hanno portato l’indice di calore, o la temperatura percepita, ai 48,5 gradi. Lo ha reso noto l’Istituto Meteorologico Indiano, che non prevede nessuna tregua dell’umidità per i giorni successivi nella capitale.

00.52 Cremlino, ristabiliti i contatti tra Russia e Ucraina

I contatti tra Russia e Ucraina sono stati ristabiliti e sono già in corso di implementazione. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conversazione con i giornalisti resa nota dalla Tass. “I contatti tra russi e ucraini sono ora in corso”, ha spiegato – I contatti, infatti, sono stati ricreati, il che è molto importante in questa fase”.