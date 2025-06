7.49 Il greggio sale con timori su Hormuz, Wti a 74,69 dollari

Il petrolio è in rialzo dopo le tensioni geopolitiche con l’attacco degli Stati Uniti all’Iran e la minaccia di quest’ultima di chiudere lo Stretto di Hormuz. Il Wti sale dell’1,15% a 74,69 dollari al barile e il Brent guadagna l’1,12% a 77,88 dollari. Nelle scorse ore il Brent e Wti hanno raggiunto i massimi livelli da gennaio, per poi ridurre i guadagni. Dall’inizio del conflitto, il 13 giugno, il Brent ha registrato un aumento del 13% mentre il Wti ha consolidato i guadagni di circa il 10%.

7.05 Idf, bombardamenti in corso nell’ovest dell’Iran

L’Aeronautica militare israeliana (Iaf) sta bombardando infrastrutture militari a Kermanshah, nell’Iran occidentale: lo rende noto l’Esercito (Idf) su Telegram.

5.13 Rubio: “Cina prema su Iran contro chiusura Stretto Hormuz”

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha invitato la Cina a sollecitare l’Iran a non chiudere lo Stretto di Hormuz in risposta agli attacchi di Washington contro i siti nucleari di Teheran. “Incoraggio il governo cinese a contattarli in merito, perché dipendono fortemente dallo Stretto di Hormuz per il loro petrolio”, ha detto Rubio, che è anche consigliere per la Sicurezza nazionale, parlando a Fox News dopo che il Parlamento iraniano ha approvato il blocco strategico dello Stretto attraverso cui transita oltre il 20% di petrolio e gas mondiale demandando la decisione finale al Consiglio supremo di sicurezza nazionale.

“Se lo facessero, sarebbe un altro terribile errore. Sarebbe un suicidio economico per loro. E noi abbiamo ancora delle opzioni per affrontare la situazione, ma anche altri Paesi dovrebbero valutarla. Danneggerebbe le loro economie molto più della nostra”, ha aggiunto Rubio, rincarando i giudizi sul possibile blocco dello Stretto di Hormuz. Una mossa per un sua chiusura rappresenterebbe “una massiccia escalation che meriterebbe una risposta da parte degli Stati Uniti e di altri Paesi”, ha continuato il segretario di Stato, mettendo poi in guardia l’Iran contro le possibili ritorsioni: “un’azione del genere sarebbe il peggior errore che abbiano mai commesso”, aggiungendo però che gli Usa sono pronti al dialogo.

4.27 Trump: “Annientati i siti nucleari in Iran”

“Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrato dalle immagini satellitari. Annientamento è un termine esatto! La struttura bianca mostrata è incastonata profondamente nella roccia, con il tetto ben al di sotto del livello del terreno, e completamente protetto dal fuoco. I danni maggiori si sono verificati ben al di sotto del livello del suolo. Centro!!!”. Così il presidente Usa, Donald Trump, su Truth.

2.16 Missili dall’Iran, allarme in tutto il centro di Israele

Le sirene d’allarme stanno suonando a Tel Aviv, Gerusalemme e in tutto il centro di Israele per il lancio di missili dall’Iran.

00.23 Nyt, segni di possibili attacchi a basi Usa in Iraq, Siria

Funzionari militari e dell’intelligence americani hanno rilevato segnali secondo cui milizie sostenute dall’Iran si stanno preparando ad attaccare le basi statunitensi in Iraq, e forse in Siria, in rappresaglia per gli attacchi statunitensi in Iran. Lo scrive il New York Times citando un funzionario Usa, precisando che finora tali milizie si sono trattenute e che funzionari iracheni stanno lavorando duramente per dissuaderle dall’agire.