8.39 Anziana investita e trascinata per venti metri, morta

Tragedia della strada, nella tarda serata di ieri, a Pordenone, dove un’anziana di 75 anni, è deceduta dopo essere stata investita in via Udine, all’altezza dell’intersezione con via Sile, poco distante dal luogo dove risiedeva. Secondo i rilievi della polizia locale del Distretto del Friuli Occidentale, la donna sarebbe stata agganciata e trascinata per circa 20 metri, da una Mercedes Classe A condotta da un uomo, di 32 anni, di Cordenons, che non si sarebbe accorto dell’impatto e di aver, appunto, agganciato la vittima al proprio veicolo.

7.50 In Iran eseguita impiccagione pubblica per condanna omicidio

In Iran un uomo è stato giustiziato oggi tramite impiccagione in pubblico per l’omicidio di un cardiologo a Yasuj, nella provincia sud-occidentale di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, secondo quanto riportato dal sito web della magistratura, Mizan. L’uomo, accusato di Qisas (pena islamica dell’occhio per occhio) per l’omicidio del dottor Masoud Davoudi nel novembre 2024, è stato condannato a morte e la Corte Suprema ha confermato la sentenza a settembre. Secondo Mizan, il procuratore provinciale Vahid Mousavian ha affermato che l’esecuzione è un messaggio rivolto a coloro che minano la sicurezza della società e del popolo.

6.46 Mosca: Kiev voleva dirottare Mig per falso attacco a Nato

Il servizio federale di sicurezza russo (Fsb) avrebbe sventato un’operazione militare dell’Ucraina che progettava di dirottare un Mig-31 russo equipaggiato con un missile supersonico Kinzhal per effettuare un falso attacco alla base aerea più grande della Nato. Lo ha riferito la stessa Fsb all’agenzia Tass, parlando anche di un coinvolgimento nell’operazione del Regno Unito. “Per dirottare il velivolo – spiegano i servizi di Mosca – l’Ucraina era pronta a reclutare piloti russi offrendo loro 3 milioni di dollari”.

3.32 Senato Usa approva misura per mettere fine a shutdown

Il Senato americano approva il provvedimento per mettere fine allo shutdown. Il via libera è arrivato con 60 voti a favore e 40 contrari. La misura passa ora alla Camera, dove lo speaker Mike Johnson si augura di poter votare mercoledì così da riaprire il governo nei tempi più brevi possibili.

00.07 Wsj: “La Siria entra nella coalizione anti-Isis”

La Siria è entrata a far parte della coalizione anti-Isis. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti americane. L’ingresso segna la transizione della Siria da motore di instabilità in Medio Oriente ad alleato che sostiene un’operazione a guida americana contro l’Isis. In un post su X il ministro dell’Informazione siriano riferisce che “la Siria ha recentemente firmato una dichiarazione di cooperazione politica con la coalizione per sconfiggere l’Isis, confermando il suo ruolo di partner nel combattere il terrorismo e sostenere la stabilità. L’accordo è politico e finora non include nessuna componente militare”.