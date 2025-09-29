7.39 Media, “Usa e Israele vicini a accordo per finire guerra a Gaza”

“Gli Stati Uniti e Israele sono molto vicini a raggiungere un accordo sul piano di Trump per porre fine alla guerra”. Lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca al termine dell’incontro tra il premier israeliano Benyamin Netanyahu e l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner. È quanto riporta la testata israeliana N12, sostenendo che sarebbe risolta “la maggior parte delle questioni riguardanti la proposta di accordo sugli ostaggi”. L’alto funzionario della Casa Bianca ha osservato che, in ogni caso, affinché si raggiunga un accordo, è necessario anche il consenso di Hamas, che non è ancora arrivato ufficialmente. All’incontro, a cui ha partecipato anche il ministro per gli Affari Strategici di Israele Ron Dermer, è stato discusso il “piano in 21 punti” per porre fine alla guerra a Gaza e restituire gli ostaggi. Durante l’incontro, sono state delineate quasi tutte le complesse questioni per Israele, ha appreso N12. Questo in preparazione dell’incontro tra Netanyahu e Trump. Le nuove formulazioni proposte da Witkoff e Kushner sarebbero state accettate da Netanyahu e Dermer. Al centro due questioni centrali: il coinvolgimento dell’Autorità Nazionale Palestinese nelle questioni di Gaza e il disarmo di Hamas.

6.58 Moldavia, filo-UE vincono elezioni con oltre 50% dei voti

Il partito filo-UE al governo in Moldavia ha vinto le elezioni parlamentari con oltre il 50% dei voti, secondo i risultati ufficiali pubblicati oggi. Con oltre il 99,5% delle schede scrutinate, il Partito d’Azione e Solidarietà guidato dalla presidente Maia Sandu ha ottenuto il 50,03% dei voti, rispetto al 24,26% del Blocco Patriottico filo-russo.

6.33 Mosca, 84 droni ucraini abbattuti durante la notte

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 84 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito, riporta la Tass, il Ministero della Difesa russo. “Dalle 23:00 (ora di Mosca) del 28 settembre alle 7:00 del mattino del 29 settembre – riporta il comunicato – i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 78 droni ucraini: 24 sulla regione di Bryansk, 21 sulla regione di Belgorod, 9 sulla regione di Voronezh, 9 sulla regione di Smolensk, 7 sulla regione di Kaluga, 4 sulla regione di Mosca, 3 sulla regione di Orël e 1 sulla regione di Kursk. Un totale di 84 droni intercettati e distrutti durante la notte”.

4.21 Moldavia, vincono i filo Ue con il 44,13% dei voti

Concluso lo scrutinio per le elezioni legislative in Moldavia, il Partito d’azione e solidarietà (Pas) europeista della presidente Maia Sandu conquista il 44,13%. Distanti il Blocco Patriottico, con il 28,25%, il Blocco Alternativo pro-europeo (9,22%), Il Nostro Partito (6,35%) e Democrazia in Patria il 5,72%. Lo riporta la Tass. In precedenza, i leader del Blocco Patriottico avevano rivendicato la vittoria dell’opposizione – che nel complesso ha ottenuto il 49,54% dei voti – e avevano organizzato una manifestazione nei pressi dell’edificio della Commissione Elettorale Centrale, chiedendo di “evitare qualsiasi falsificazione”.

2.18 Fbi, l’attacco alla chiesa in Michigan era mirato

L’attacco alla chiesa mormone di Grand Blanc, in Michigan, è stato un “atto di violenza mirata”. Lo ha detto l’Fbi in una conferenza stampa.

2.08 Sparatoria in Michigan, le vittime salgono a 4

Sono salite a quattro, oltre all’attentatore, le persone rimaste uccise in una sparatoria in una chiesa mormone a Grand Blanc in Michigan. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa.

00.50 Regionali, in Valle d’Aosta ha votato il 62,98%

Alle elezioni regionali in Valle d’Aosta ha votato il 62,98% degli aventi diritto (65.014 votanti su 103.223). Il dato è stato fornito dall’ufficio elettorale della regione. I seggi hanno chiuso alle 23 e oggi è previsto lo spoglio a partire dalle ore 8. Nel 2020, quando si votava su due giornate, aveva votato il 70,5%.

00.04 Allarme a Tel Aviv per un missile dallo Yemen

Sirene di allarme hanno risuonato in varie aree di Israele, inclusa Tel Aviv, dopo l’identificazione di un missile in arrivo dallo Yemen. Lo fanno sapere le forze di Difesa israeliane precisando di avere attivato i sistemi antiaerei per intercettarlo.