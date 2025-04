È stato fermato nella notte l’autore dell’omicidio di Sara Campanella, la giovane ventiduenne sgozzata ieri in strada a Messina.

Le notizie del giorno in tempo reale:

7.52 Universitaria uccisa a Messina, fermato il presunto assassino

Ha un nome l’autore dell’omicidio di Sara Campanella, la giovane ventiduenne sgozzata ieri in strada a Messina. Nella notte i carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito il decreto di fermo dell’indagato emesso dalla Procura. I particolari sulle indagini saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Palazzo di Giustizia della città dello Stretto alle 11.

7.43 Renzi: “Meloni sta fallendo, serve unità per l’alternativa”

“Nel 2027” – spiega Matteo Renzi in una intervista a Repubblica – quando si andrà al voto “sarà un referendum su di lei: non ci possiamo dividere nel centrosinistra. Se lo facciamo ancora, come nel 2022, rivincono loro. Io lavoro per l’alternativa”.

00.43 Trump paragona la condanna di Le Pen ai propri guai giudiziari

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha paragonato la condanna per frode della leader di estrema destra francese Marine Le Pen e il divieto di ricandidarsi alle sue battaglie legali. “Le è stato vietato di candidarsi per cinque anni ed era la candidata principale. Sembra questo Paese, sembra molto questo Paese”, ha detto Trump, descrivendo la sentenza della corte come “una cosa molto importante”.

00.17 Unicef, almeno 322 bambini uccisi a Gaza in 10 giorni

La rinnovata offensiva di Israele a Gaza ha causato la morte di almeno 322 bambini e il ferimento di altri 609 negli ultimi 10 giorni, secondo l’Unicef. La maggior parte di questi bambini – aggiunge l’Unicef – erano sfollati e si erano rifugiati in tende di fortuna o in case danneggiate.