Negli Stati Uniti è tornato a parlare Donald Trump: “Molti mi chiedono di fare un terzo mandato, che sarebbe poi un quarto visto che le elezioni del 2020 sono state rubate. Penso di essere popolare perché ho fatto un grade lavoro”. Intanto i dazi continuano a spaventare le Borse. A picco Tokyo -4%.

8.44 Borsa: Tokyo, chiusura in netto ribasso (-4,05%)

a Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in sostenuto calo, dopo il crollo del mercato azionario Usa, con gli investitori che anticipano l’entrata in vigore dei dazi statunitensi, in particolare lo stallo che riguarderà l’intero settore nipponico dell’automotive, già sotto pressione.

8.40 Guasto su linea dell’Alta velocità Roma-Napoli, treni con ritardi fino a 70 minuti

Circolazione rallentata sulla linea dell’Alta velocità Roma-Napoli per “un guasto tecnico alla linea”. Lo rende noto Ferrovie spiegando che i” tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta”. I treni dell’Alta velocità – viene aggiunto – possono registrare un maggior tempo di percorrenza. Al momento alla stazione di Roma Termini si registrano ritardi fino a 70 minuti.

8.11 Conte: “Contro di noi c’è il partito bellicista”

“Calenda ha detto una cosa gravissima, profondamente antidemocratica, perché non si invoca la cancellazione di un Movimento e di milioni di cittadini che lo votano. E mi dispiace che sui giornali non ho letto parole di condanna: i liberali sono tutti spariti?”. Lo spiega alla Stampa il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, commentando quanto detto dal leader di Azione durante il congresso. “Non è normale che un partito di opposizione, per la sua sopravvivenza, celebri un congresso per incoronare Giorgia Meloni. La verità è che in prima fila era schierato il partito trasversale delle armi – prosegue – , che vuole un’Europa con l’elmetto e affida la crescita a un’economia di guerra. Ci insultano e ci deridono, ma risponderemo con una possente onda di partecipazione”.

8.06 Borsa, Asia a picco con la paura per i dazi: Tokyo -3,9%

La paura per i dazi americani affonda le Borse asiatiche, manda in rosso i futures sull’Europa e Wall Street e spinge gli investitori a rifugiarsi ‘nei porti sicuri’ dell’oro, che tocca un nuovo massimo storico, e dei Treasury, i cui rendimenti sono in calo, con gli analisti di Goldman Sachs che si aspettano tre tagli dei tassi nel 2025 da parte di Fed e Bce per puntellare un’economia penalizzata della guerra commerciale. Tokyo perde il 3,9%, Taiwan il 4,2%, Seul il 3%, Sydney l’1,7%, Hong Kong l’1,6%, Shanghai l’1,6% e Shenzhen lo 0,8%. I future sull’EuroStoxx 50 cedono l’1%, quelli sul Nasdaq l’1,1% e sull’S&P500 lo 0,6%.

7.36 Borghi: “FI è il vero partito di Ursula”

Forza Italia in Europa è il vero partito di von der Leyen, noi stiamo con i Patrioti e abbiamo votato contro la Commissione”. Lo spiega a Repubblica Claudio Borghi, senatore della Lega, dopo le tensioni tra Matteo Salvini e Antonio Tajani sul riarmo. “Ma ricordo a tutti che il programma di questa legislatura del centrodestra, con il quale ci siamo presentati agli elettori, è stato scritto con Silvio Berlusconi, il quale aveva una posizione sull’Europa molto più riflessiva e mai di acritica accettazione. Tajani mi pare che abbia un altro punto di vista rispetto a Berlusconi”.

2.29 Trump: “Molti mi chiedono di fare un terzo mandato”

“Molti mi chiedono di fare un terzo mandato, che sarebbe poi un quarto visto che le elezioni del 2020 sono state rubate. Penso di essere popolare perché ho fatto un grade lavoro”. Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti al seguito, sottolineando comunque di non voler parlare ora di un terzo mandato perché “abbiamo ancora molto tempo davanti. Abbiamo quasi quattro anni che è un periodo lungo, e nonostante questo molti mi dicono che dovrei correre ancora”