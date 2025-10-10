Dopo 735 giorni di conflitto, arriva una svolta decisiva in Medio Oriente. Il governo israeliano ha approvato nella notte un accordo storico con Hamas, finalizzato a una tregua immediata e alla liberazione di tutti gli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza. L’intesa, firmata giovedì al Cairo sotto la mediazione egiziana, prevede l’entrata in vigore del cessate il fuoco già da questa mattina. Secondo il piano, l’esercito israeliano si ritirerà fino alla cosiddetta Linea Gialla entro 24 ore, mentre Hamas dovrà procedere al rilascio di tutti gli ostaggi ancora in vita entro 72 ore. Inoltre, la prima fase dell’accordo stabilisce la scarcerazione di circa duemila detenuti palestinesi, aprendo la strada a un possibile processo di pace nella regione.

Ecco le notizie del giorno:

8:00 Raid Idf su Khan Yunis dopo l’accordo di cessate il fuoco

Le forze israeliane (Idf) hanno bombardato le città di Khan Younis nella Striscia di Gaza all’alba di oggi, nonostante l’annuncio di un accordo di cessate il fuoco ieri sera. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa, secondo la quale la zona colpita è quella di al-Katiba, nel centro della città, a sud della Striscia. Le Idf avrebbero usato droni e artiglieria.

5.40 Soldato Idf ucciso da cecchino Hamas dopo firma accordo

Un soldato riservista dell’Idf è stato ucciso ieri pomeriggio in un attacco di cecchini di Hamas nella città di Gaza, secondo quanto annunciato dall’esercito. Lo rende noto il Times of Israel. L’attacco del cecchino è avvenuto dopo che i negoziatori israeliani e di Hamas avevano firmato un accordo in Egitto per garantire il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti dal gruppo terroristico a Gaza. Il cessate il fuoco previsto dall’accordo non era ancora entrato in vigore quando è stato sferrato l’attacco.

00:51 Gaza, scatta il cessate il fuoco

Con l’approvazione dell’accordo da parte del governo israeliano, è entrato subito in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Così come prevede il documento siglato in Egitto giovedì mattina e ratificato a mezzanotte e mezzo (ora italiana) dall’esecutivo di Gerusalemme. L’Idf si ritirerà fino alla Linea Gialla indicata nelle mappe dell’accordo entro le prossime 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore.