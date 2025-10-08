6.10 Israele: “Intercettata nuova Flotilla, presto espulsi”

Israele conferma di aver intercettato la nuova Flotilla diretta a Gaza. “Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto”, si legge sull’account X del Ministero degli Esteri dello Stato ebraico. “Le navi e i passeggeri – continua la nota – sono stati trasferiti in un porto israeliano. Tutti sono sani e salvi e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi tempestivamente”.

5.14 La nuova Flotilla: “Attaccati in mare da Israele”

Freedom Flotilla Coalition afferma che “a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato” la spedizione. “Attualmente almeno due imbarcazioni sono state abbordate e la maggior parte delle dirette streaming sono state interrotte”, si legge sui canali social della nuova flottiglia. “L’esercito sta cercando di deviare” la nostra rotta, viene aggiunto. Media dello Stato ebraico avevano precedentemente affermato che le Forze di difesa israeliane (Idf) si stavano preparando a intervenire contro la spedizione.