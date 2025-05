7.59 Israele, faremo a Teheran ciò che abbiamo fatto ad Hamas

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha minacciato oggi di fare ai leader di Teheran ciò che abbiamo “fatto ad Hamas a Gaza”, 4 giorni dopo l’attacco dei ribelli Houthi yemeniti – alleati dell’Iran – all’aeroporto di Tel Aviv. “Avverto… i leader iraniani che finanziano, armano e sfruttano l’organizzazione terroristica Houthi: il sistema per procura è finito e l’asse del male è crollato”, ha affermato Katz. “Siete direttamente responsabili. Quello che abbiamo fatto a Hezbollah a Beirut, ad Hamas a Gaza, ad Assad a Damasco, lo faremo anche a voi a Teheran”, ha aggiunto in un comunicato.

7.45 Omicidio Emanuele Durante a Napoli, arrestati presunti autori

Arrestati i presunti autori dell’omicidio di Emanuele Durante, il giovane di 20 anni ucciso il pomeriggio del marzo scorso nei pressi del Museo Nazionale di Napoli mentre era in auto con una ragazza. Dall’alba i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea. Gli indagati sono gravemente indiziati di essere responsabili a vario titolo e in concorso tra loro dell’omicidio del giovane.

6.53 India, notte di scontri con Pakistan lungo confine in Kashmir

Scontri a fuoco nella notte e scambi di piccola artiglieria tra i militari di India e Pakistan lungo la Lac, il confine di fatto tra i due paese nel Kashmir: ne dà notizia l’esercito indiano, mentre non c’è conferma degli incidenti da parte delle autorità di Islamabad. La tensione tra i due paesi resta ai livelli più alti mai toccati negli ultimi decenni, dopo l’Operazione Sindoor, l’attacco missilistico condotto la notte precedente dall’India su nove siti in territorio pachistano, definiti da Delhi “campi di terroristi”.

4.52 Trump annuncerà un accordo sul commercio col Regno Unito

Dopo il New York Times, anche il Politico afferma che l’accordo commerciale che Donald Trump dovrebbe annunciare oggi sarà con il Regno Unito. I due media americani citano diverse fonti a conoscenza dei piani del presidente Usa, che sui suoi social media ha pubblicizzato un annuncio “importante” in arrivo con un “Paese grande e molto rispettato”.