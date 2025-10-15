Israele “autorizzerà la riapertura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza oggi per consentire il transito degli aiuti umanitari”, con “600 camion di aiuti umanitari” destinati alla Striscia, secondo l’emittente israeliana Kan. “Mercoledì Hamas restituirà altri 4 corpi” di ostaggi, riferisce il Times of Israel.

Intanto, il ministro britannico della Difesa John Healey ha dichiarato: “Putin ci guarda e non deve avere dubbi, se minacciati agiremo”, annunciando anche l’estensione della missione Nato Eastern Sentry.

A Milano una donna di 29 anni è stata uccisa dal suo compagno 52enne che ha poi tentato il suicidio.

Le notizie del giorno in diretta:

7.58 “Israele riaprirà oggi il valico di Rafah agli aiuti”

Israele autorizzerà la riapertura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza oggi per consentire il transito degli aiuti umanitari, riporta l’emittente pubblica israeliana Kan. Con questa riapertura, “600 camion di aiuti umanitari saranno consegnati (oggi) alla Striscia di Gaza dalle Nazioni Unite, dalle organizzazioni internazionali autorizzate, dal settore privato e dai paesi donatori”, ha riportato l’emittente sul suo sito web senza citare le fonti.

7.55 Londra: “Putin non abbia dubbi, se minacciati reagiremo”

“Le incursioni di Vladimir Putin all’interno del territorio alleato sono avventate e pericolose: deliberate o no, Putin ci guarda e non deve avere dubbi, se minacciarti agiremo”. Lo ha detto il ministro britannico della Difesa John Healey arrivando alla ministeriale Nato. Healey ha poi annunciato che il Regno Unito estenderà la sua partecipazione alla missione di sorveglianza aerea Eastern Sentry della Nato fino alla fine dell’anno, al fine di continuare a dissuadere Putin dal mettere ulteriormente alla prova l’Alleanza.

1.30 Lite in casa a Milano, uomo uccide 29enne e tenta suicidio

Una donna di 29 anni è stata uccisa nella sua abitazione, a Milano, da un 52enne, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Avrebbe tentato il suicidio dopo avere accoltellato la vittima. È accaduto nella tarda serata di ieri in via Iglesias, nel quartiere Gorla. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa, allarmati per le urla provenienti da un appartamento del civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia è ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

1.10 Times of Israel: “Mercoledì Hamas restituirà altri 4 corpi”

Hamas ha informato i mediatori che mercoledì trasferirà in Israele altri quattro corpi di ostaggi deceduti. E’ quanto riporta il Times of Israel citando come fonte “un diplomatico mediorientale”. Con questi nuovi trasferimenti, il numero dei corpi degli ostaggi restituiti da Hamas salirebbe a 12, mentre altri 16 rimarrebbero nella Striscia di Gaza. Hamas ha affermato di aver bisogno di tempo per raggiungere tutti i corpi, poiché alcuni di essi si trovano sotto le macerie degli edifici e dei tunnel bombardati dall’esercito israeliano, mentre altri si trovano in aree sotto il controllo delle Idf.