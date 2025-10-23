9.21 Funzionario Israele: “L’Unrwa non metterà più piede a Gaza”

Un funzionario israeliano ha affermato che l’Unrwa “non metterà più piede a Gaza” nonostante la sentenza di ieri della Corte internazionale di giustizia che invita Israele a collaborare con l’agenzia delle Nazioni Unite. L’emittente pubblica Kan cita il funzionario che afferma che ogni agenzia delle Nazioni Unite che ha operato nella Striscia ha fallito la sua missione o si è lasciata controllare da Hamas. Questo messaggio è stato trasmesso anche agli Stati Uniti, ha affermato il funzionario, “nella speranza che gli americani concordino con Israele su questo tema”.

9.13 Zelensky: “Cessate fuoco possibile, far pressione su Russia”

“Un cessate il fuoco è possibile, ovviamente. Credo che tutti noi ne abbiamo bisogno. Ma abbiamo bisogno di più pressione sulla Russia”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al summit Ue a Bruxelles.

8.21 Frontale tra due auto nel Bolognese, muore bimbo di 7 anni

Un bambino di 7 anni è morto ieri sera in un incidente stradale nel Bolognese: intorno alle 21, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia, si è verificato uno scontro frontale fra due automobili. Due adulti feriti. Per ricostruire la dinamica sono stati impegnati i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, intervenuti per eseguire i rilievi. Il bambino, a quanto risulta, viaggiava seduto sul sedile posteriore, insieme al suo papà, 34 anni, a bordo di una Volkswagen Corrado che, per ragioni da stabilire, si è scontrata frontalmente con una Renault Clio guidata da un 20enne.

8.13 Ue, via libera formale alle nuove sanzioni contro Mosca

Via libera formale dei 27 Ue al diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La procedura scritta, a quanto si apprende dalla presidenza danese dell’Ue, si è concluso senza alcuna obiezione. Le nuove sanzioni vanno a colpire l’export di Gnl russo, fulcro delle nuove misure Ue. Nel pacchetto anche un meccanismo che limita la libertà di movimento dei diplomatic i russi di stanza nei Paesi Ue. “Oggi è un grande giorno per l’Europa e per l’Ucraina. L’impatto delle sanzioni sarà concreto”, ha sottolineato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen.

8.01 Mosca, abbattuti 139 droni ucraini nella notte

Le difese aeree russe hanno abbattuto 139 velivoli senza pilota (Uav) ucraini sulle regioni russe, di cui 56 sulla regione confinante di Belgorod. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, riporta la Tass. “Nella scorsa notte, le capacità di difesa aerea russa hanno distrutto o intercettato 139 velivoli senza pilota ucraini ad ala fissa, di cui 56 sulla regione di Belgorod, 22 sulla regione di Bryansk, 21 sulla regione di Voronezh, 14 sulla regione di Ryazan, 13 sulla regione di Rostov, quattro sulla Repubblica di Crimea, due ciascuna sulla regione di Tambov, sulla regione di Volgograd, sulla regione di Orël e sulla regione di Kaluga, e uno sulla regione di Kursk”, hanno specificato i vertici russi.

5.06 Amazon: “Usiamo un milione di robot”

Due nuovi robot intelligenti entrano nei magazzini di Amazon: un robot giocoliere che usa “come palline decine di migliaia di prodotti che si muovono ad alta velocità”, Blue Jay, e un sistema di intelligenza artificiale agentica, a supporto dei manager che analizza situazioni operative complesse e suggerisce le azioni più appropriate agli operatori, Project Eluna. Li presenta il chief technologyst di Amazon, Tye Brady, all’evento Delivering the future dicendo che sono stati studiati per rendere il lavoro più sicuro, più intelligente e ancora più gratificante. In particolare Blue Jay è in fase di test operativo nella Carolina del Sud ed è, secondo l’azienda, come un paio di mani in più, progettato per assistere i dipendenti nelle attività che richiedono movimenti ripetitivi, sollevamenti e spostamenti: è in grado di prelevare, smistare e consolidare gli articoli nello stesso spazio lavorando ad alta velocità. Si tratta di un sistema robotico di nuova generazione che coordina più bracci robotici per eseguire simultaneamente diverse operazioni, unificando in un’unica postazione ciò che prima richiedeva tre diverse aree di lavoro e già può essere usato sul 75% delle tipologie di prodotto nei magazzini Amazon.

4.34 Rubio: “Annessione Cisgiordania è minaccia per la pace”

Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha messo in guardia Israele dall’annessione della Cisgiordania, affermando che le misure adottate dal parlamento e la violenza dei coloni minacciano l’accordo di pace a Gaza. Il riferimento è alle proposte di legge sull’annessione della Cisgiordania occupata, appena una settimana dopo che il presidente Donald Trump ha approvato un accordo volto a porre fine a un’offensiva israeliana di due anni nella Striscia di Gaza. “Penso che il presidente Trump abbia chiarito che non è qualcosa che possiamo sostenere in questo momento”, ha detto Rubio a proposito dell’annessione mentre saliva sul suo aereo per una visita in Israele.

3.05 Maduro: “5.000 missili antiaerei contro minaccia Usa”

Il Venezuela dispone di 5.000 missili antiaerei portatili di fabbricazione russa per contrastare la minaccia militare statunitense. Lo ha dichiarato il presidente venezuelano Nicolás Maduro. “Qualsiasi forza militare al mondo conosce la potenza degli Igla-S, e il Venezuela ne possiede non meno di 5.000”, ha aggiunto.