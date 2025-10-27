In Argentina il presidente Javier Milei consolida il proprio potere con una netta vittoria alle elezioni di medio termine, raccogliendo oltre il 40% dei consensi e lasciando indietro l’opposizione peronista. Dall’altra parte del mondo, Mosca annuncia il successo del test del nuovo missile intercontinentale Burevestnik, a propulsione nucleare, in un gesto che riaccende i timori di escalation. Mentre Vladimir Putin esalta la supremazia tecnologica russa, Donald Trump — congratulandosi con l’alleato Milei — critica duramente il test russo, definendolo “inappropriato” e un ostacolo alla pace.

Ecco le notizie del giorno:

7.52 Incidente con feriti nel Viterbese, tra ipotesi gara tra auto

Potrebbe essere stata una gara automobilistica tra giovani, la causa dell’incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica a Vetralla, in provincia di Viterbo e in cui sono rimasti feriti alcuni giovani. E’ una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti.

7.30 Trump: “Il test del missile russo non è appropriato”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l’annuncio del suo omologo russo Vladimir Putin di un test di un missile da crociera a propulsione nucleare non era “appropriato”. “Dovrebbe far cessare la guerra. Una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana sta per iniziare il suo quarto anno. È quello che dovrebbe fare invece di testare missili”, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One.

5.43 Trump si congratula con Milei: “Vittoria schiacciante”

Il presidente americano Donald Trump si è congratulato con il suo alleato ultraliberale argentino Javier Milei, che ha vinto le elezioni di medio termine con poco più del 40% dei voti. “Congratulazioni al presidente Javier Milei per la sua schiacciante vittoria in Argentina. Sta facendo un lavoro straordinario! La nostra fiducia in lui è stata giustificata dal popolo argentino”, ha scritto Trump sul suo social network Truth.

2.00 Vittoria di Milei alle elezioni di medio termine col 40,84%

Il partito del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, ha ottenuto una chiara vittoria alle elezioni legislative di medio termine in Argentina con il 40,84% delle preferenze secondo i primi dati ufficiali. La coalizione peronista Fuerza Patria ha ottenuto il 24,5% dei voti.