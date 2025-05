10.18 Istat, giù le vendite a marzo, -0,5% sul mese, -2,8% su anno

Calano a marzo le vendite al dettaglio, sia in valore che in volume (-0,5% per entrambi). Lo comunica l’Istat. Sono in calo sia i beni alimentari (-0,5% in valore e -0,9% in volume) sia i non alimentari (rispettivamente -0,3% e -0,4%). Su base tendenziale, a marzo 2025, c’è “un calo ancora più ampio di quello osservato lo scorso mese”, sottolinea Istat: -2,8% in valore e -4,2% in volume. Il calo è più marcato per i beni alimentari (-4,2% in valore e -6,7% in volume), meno accentuato per i beni non alimentari (-1,4% in valore e -2,1% in volume).

9.22 Cina, pronti a ruolo per allentare tensioni India-Pakistan

La Cina è disponibile a “svolgere un ruolo costruttivo” per allentare le tensioni tra l’India e il Pakistan. E’ quanto ha detto il portavoce ministero degli Esteri Lin Jian, nel corso del briefing quotidiano.

9.12 Von der Leyen: “Putin vuole imporre a Kiev l’inaccettabile”

“Abbiamo visto tutti come negozia la Russia. Bombarda. Intimidisce. Seppellisce le promesse sotto le macerie. Putin vuole costringere l’Ucraina ad accettare l’inaccettabile”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando alla plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “Una pace giusta e duratura, che garantisca la sovranità dell’Ucraina, ne rispetti l’integrità territoriale e ne sostenga le aspirazioni europee. Questo è il bivio che ci troviamo di fronte. E per l’Europa la posta in gioco è enorme. Quindi dobbiamo fare del nostro meglio per rafforzare la posizione dell’Ucraina”, ha sottolineato.

8.50 Von Storch (Afd): “Il Paese aveva scelto noi, pronti ad alleanza”

“Ho semplicemente dovuto constatare che la maggioranza della coalizione di Merz non è stabile. È chiaro che la Cdu, la Csu e la Spd stanno rappresentando qualcosa di fragile. Ne abbiamo avuto la prova in modo impressionante, al primo turno dell’elezione del cancelliere”. Lo ha detto, intervistata da Repubblica, la vice capogruppo dell’Afd, Beatrix von Storch. Per von Storch, “questa incertezza si protrarrà per tutta questa legislatura che si preannuncia già breve. Su tutte le questioni decisive non sarà possibile per Merz ottenere una maggioranza senza la frangia radicale della Spd”.

8.34 Attacchi India-Pakistan, i morti sono almeno 34

Almeno 34 persone sono morte negli attacchi reciproci degli eserciti indiano e pakistano: almeno 26 civili hanno perso la vita in Pakistan e altre otto persone sono morte in India. Lo hanno reso noto il portavoce dell’esercito pakistano, il tenente generale Ahmed Chaudhry, e fonti indiane. Si tratta del più grave scontro militare tra i due Paesi negli ultimi 20 anni.

7.02 Pakistan, bilancio degli attacchi indiani sale a 26 morti

L’esercito pakistano afferma che il bilancio delle vittime degli attacchi sferrati dell’India sale ad almeno 26 civili uccisi.

6.09 Missili e droni russi su Kiev, due morti e sei feriti

ue persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in un attacco missilistico e con droni lanciato stanotte su Kiev dalle forze russe, secondo quanto riportano le autorità locali citate dai media ucraini.

00.06 Il premier pakistano: “Atto di guerra dell’India, risponderemo”

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha affermato che l’India ha condotto attacchi “vigliacchi” in cinque località del territorio amministrato da Islamabad. In una dichiarazione su X, Sharif ha avvertito che il suo Paese “ha tutto il diritto di rispondere con la forza a questo atto di guerra imposto dall’India”. E “l’intera nazione” è al fianco delle forze armate pakistane su “come affrontare il nemico”.