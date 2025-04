Le notizie più rilevanti del giorno tra cronaca, politica, esteri ed economia. I fatti più importanti della giornata selezionati per voi.

Le notizie del giorno:

9.53 Witkoff: “L’accordo con Putin ruota intorno ai 5 territori”

L’inviato speciale Usa Steve Witkoff, che la scorsa settimana ha incontrato a Mosca Vladimir Putin, in un’intervista a Fox News, affermando che il presidente russo è aperto a “una pace permanente”, ha spiegato che la chiave dell’accordo complessivo “riguarda i cosiddetti cinque territori, ma c’è molto di più: ci sono protocolli di sicurezza, non c’è la Nato, l’articolo 5 della Nato, insomma, ci sono solo un sacco di dettagli allegati”. “È una situazione complicata – ha ammesso Witkoff – radicata in alcuni aspetti davvero problematici che stanno accadendo tra i due Paesi”.

9.35 Mosca: “Kallas va rimossa e processata da un tribunale Onu”

Il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, chiede su Telegram la rimozione dall’incarico dell’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas, dopo che ha invitato i Paesi candidati all’ingresso nell’Ue a non andare a Mosca per la parata del 9 maggio, che celebra la vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, detta in russo ‘Grande guerra patriottica’.

8.41 Abodi: “Via dalla Nazionale chi ha scommesso”

“Via dalla Nazionale chi ha scommesso”. Lo afferma il ministro per lo Sport Andrea Abodi, in un colloquio riportato dal Messaggero. “La maglia azzurra dev’essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione. Vedo la convocazione in Nazionale come un premio a tutto tondo”, sottolinea.

8.30 Confessa omicidio e fa ritrovare il cadavere nel Mugello

Un uomo avrebbe confessato alla squadra mobile di Ferrara un omicidio facendo ritrovare la notte scorsa il corpo della vittima vicino al lago di Bilancino (Firenze), sepolto sotto terra e fango. Lo riporta La Nazione rispetto a una vicenda dai tratti ancora molto incerti. La vittima potrebbe essere una guardia giurata.

6.48 Cina, taglie su presunte spie Usa sospettate di cyberattacchi

La Cina ha annunciato che offrirà delle “taglie” per la cattura di tre presunti “agenti segreti” della National Security Agency (Nsa) statunitense, sospettati di aver condotto attacchi informatici contro i Giochi asiatici invernali dello scorso febbraio.

5.15 Usa, giudice nega revoca status legale a 500.000 immigrati

Un giudice federale statunitense ha impedito all’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump di revocare rapidamente lo status legale a centinaia di migliaia di immigrati provenienti da Venezuela, Cuba, Nicaragua e Haiti. La sentenza della giudice distrettuale Indira Talwani di Boston è l’ultima ordinanza contro la spinta di Trump a effettuare deportazioni di massa, in particolare contro i latinoamericani.

2.04 Usa, dazi su pomodori Messico al 20,9%

L’amministrazione Trump ha annunciato dazi del 20,9% dal 14 luglio sulla maggior parte delle importazioni di pomodori dal vicino Messico, che è uno dei fornitori principali di questo prodotto importato dagli Stati Uniti.

1.29 Casa Bianca chiede revoca fondi per tv pubbliche Npr e Pbs

La scure di Donald Trump rischia di abbattersi anche sulle emittenti pubbliche, in particolare Npr e Pbs. La Casa Bianca, riferiscono i media Usa, intende chiedere al Congresso di revocare 1,1 miliardi di dollari di finanziamenti federali alla Corporation for Public Broadcasting, l’ente sostenuto dai contribuenti che finanzia le organizzazioni dei media pubblici in tutti gli Stati Uniti. Se il Congresso dovesse acconsentire, ciò equivarrebbe a circa due anni di finanziamenti dell’organizzazione, destinati quasi interamente alle emittenti pubbliche, tra cui Npr, Pbs e le loro stazioni affiliate locali.

00.31 Tenta di uccidersi con la figlia di 6 anni, arrestato

Un uomo di 37 anni è stato arrestato per tentato omicidio. Si era chiuso in auto nel garage di casa con la figlia di sei anni e aveva collegato lo scarico dell’auto alla portiera con il tubo dell’aspirapolvere. È accaduto in provincia di Brescia nella zona della Franciacorta. L’idea era di togliersi la vita e di uccidere la figlia. L’allarme lanciato dai parenti ha permesso ai carabinieri di intervenire e di mettere in salvo padre e figlia. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio.

Spari in strada a Roma, due morti

00.23 Un uomo e una donna sono stato uccisi a colpi d’arma da fuoco in strada a Roma. E’ accaduto poco dopo le 23 in via Prenestina, in periferia. Sul posto i carabinieri che indagano. Dalle prime informazioni, i responsabili avrebbero sparato da una moto e sono scappati. Le due vittime pare siamo cittadini cinesi che abitavano nel palazzo davanti al luogo in cui sono stati uccisi.