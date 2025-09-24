Nella notte, in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata colpita da un attacco aereo con droni, bombe sonore e spray urticanti. Nessun ferito, ma almeno due imbarcazioni risultano danneggiate.

8.15 Scuderi: “Su Flotilla attacchi costanti, potevano far male”

“A partire dall’una e fino alle quattro del mattino abbiamo ricevuto attacchi costanti, prima con materiale urticante e poi con bombe sonore, ossia esplosioni che possono anche fare danni materiali. La nostra imbarcazione ne ha ricevute tre e una ha colpito l’albero, rompendo la vela principale. Eravamo in acque internazionali, ci potevamo fare anche molto male se ci fossimo trovati fisicamente nel punto in cui questi dispositivi sono caduti. Fortunatamente al momento stiamo tutti e tutte bene”. Così l’eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi da una delle barche della Global Sumud Flotilla.

8.09 “Blocchiamo tutto per la Flotilla”, primo liceo a Roma occupato

“Dalle piazze alle scuole, blocchiamo tutto”. È lo striscione calato dall’alto con accanto il disegno della bandiera palestinese, del primo liceo occupato a Roma, dopo l’attacco ad alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. “Oggi 24 settembre, dopo che la Global Sumud Flottilia è stata attaccata, noi studenti del Rossellini occupiamo la nostra scuola, rispondendo all’appello lanciato dagli universitari di Cambiare Rotta da Lettere occupata, dopo il grandissimo sciopero di lunedì 22 settembre che ha visto a Roma scendere in piazza 200.000 persone e in tutta Italia un milione. Anche noi studenti dei licei partecipiamo al blocco”, l’annuncio degli studenti del movimento Osa. Il collettivo ha occupato la succursale del liceo della zona Ostiense, appunto in sostegno alla Global Sumud Flotilla e alla popolazione di Gaza, “per continuare la mobilitazione al fianco degli operai, dei lavoratori e degli occupanti”.

8.02 Scotto: “11 barche Flotilla colpite da droni, attacco illegale”

“Ci risulta che 11 barche della Flotilla siano state colpite, hanno colpito per esempio le vele per rallentarne la corsa. I droni hanno sorvolato anche molto vicino ma la nostra barca è illesa. Non ci risultano feriti. Non è chiaro questi droni da dove partono e chiediamo spiegazioni al governo. La distanza da Gaza è ancora molto significativa, siamo vicini a Creta e questo attacco in acque internazionali è illegale”. Lo dice all’ANSA il deputato Arturo Scotto (Pd) a bordo della Flotilla. In un post su X Scotto aveva già parlato di “bombe sonore, flashbang, gas urticanti, interruzioni parziali delle comunicazioni”.

3.50 Attacchi a Flotilla, Tajani: Israele tuteli chi è a bordo

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in missione a New York per l’assemblea generale Onu, ha chiesto all’ambasciata a Tel Aviv di assumere informazioni e di rinnovare la richiesta già fatta al Governo di Tel Aviv di garantire la assoluta tutela del personale imbarcato sulla Flotilla per Gaza, missione che in queste ore è oggetto di un attacco mentre incrocia in acque internazionali a sud di Creta. La Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione delle forze armate di Gerusalemme sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela.

3.03 Colpita e danneggiata un’altra imbarcazione della Flotilla

Colpita e danneggiata un’altra imbarcazione della Flotilla nelle acque internazionali a sud di Creta: si tratta di Morgana, barca sulla quale viaggia, fra gli altri, la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla Maria Elena Delia. Danneggiata la vela principale, la randa. A bordo non risultano feriti.

2.41 Portavoce Flotilla: “A rischio la vita di chi è a bordo”

“Gli attacchi alle imbarcazioni della Flotilla con bombe sonore, droni e materiale non identificato mettono a rischio la vita di chi è a bordo”. A dirlo è Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla a bordo di una delle barche, in un video postato sui social. “Quanto sta accadendo – prosegue – avviene nella più totale illegalità. Abbiamo già allertato chi di dovere, anche la Farnesina, e stiamo cercando di far sapere cosa avviene: un fatto di una gravità senza precedenti”.

2.09 Flotilla attaccata in acque internazionali a sud di Creta

Stava navigando in acque internazionali a sud di Creta la Global Sumud Flotilla in missione umanitaria verso Gaza quando è stata attaccata dai droni. “Queste operazioni – si legge sui social della Flotilla – sono messe in atto da Israele per intimidirci. Ma la nostra determinazione è più forte che mai. Queste tattiche non ci scoraggeranno dalla nostra missione di consegnare aiuti a Gaza. Ogni tentativo di intimidirci non fa altro che rafforzare il nostro impegno”.

2.01 Flotilla, almeno quattro attacchi

Almeno quattro gli attacchi con droni e bombe sonore subiti dalla Flotilla. Non ci sarebbero persone ferite.

1.44 Flotilla sotto attacco, colpita una imbarcazione

L’imbarcazione Zefiro della Global Sumud Flotilla è stata colpita. Un’esplosione ha distrutto lo strallo di prua. Lo scrive sui social la spedizione umanitaria diretta a Gaza. In questo momento chi è a bordo riferisce di attacchi con droni e del lancio di spray urticanti.