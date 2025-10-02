8.55 Occupata l’Università Statale di Milano: “Pronti per lo sciopero generale”

Gli studenti dell’Università Statale di Milano hanno occupato l’ateneo e si dichiarano pronti per lo sciopero generale convocato per domani a seguito dell’abbordaggio della Global Sumud Flotilla.”Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla – scrivono stamani – Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l’università Statale di Milano”.

8.41 Danimarca, “l’Europa sia pronta a difendersi entro il 2030”

“Il 2035 è troppo tardi, dobbiamo essere pronti a difenderci entro il 2030”. Lo ha detto la premier danese Mette Fredriksen arrivando al vertice della Comunità politica europea. “Gli ucraini in questo momento, purtroppo, sono i primi esperti al mondo nella difesa sui droni. E spero che gli altri Paesi capiscono che l’Ucraina è la prima linea della nostra difesa contro la Russia”.

8.21 “Almeno 11 palestinesi uccisi a Gaza

Sono almeno 11 i palestinesi uccisi nelle prime ore del mattino in tutta la Striscia di Gaza dai raid israeliani: lo riferisce al Jazeera citando fonti ospedaliere. “Un bambino è stato ucciso dal fuoco di un drone, a ovest di Gaza City, mentre almeno nove palestinesi sono stati uccisi e 13 feriti in un attacco a un campo profughi nella zona centrale. Un altro morto e 10 feriti in un attacco con un drone a sud di Deir el-Balah”.

8.10 “I passeggeri della Flotilla verso Israele, stanno bene”

“I passeggeri di Hamas-Sumud sui loro yacht stanno viaggiando sani e salvi verso Israele, dove inizieranno le procedure di espulsione verso l’Europa. I passeggeri sono sani e salvi e in buona salute”. Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano.

Il ministero ha pubblicato a corredo del post due foto in cui si intravedono degli attivisti sorridenti. In una compare anche Greta Thunberg, che appare visibilmente provata ma in buone condizioni.

7.35 “Nessun segno di vita sotto le macerie della scuola crollata a Giava”

I soccorritori non hanno rilevato segni di vita sotto le macerie della scuola crollata lunedì in Indonesia, dove mancano all’appello ancora 59 dispersi: lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, alimentando il timore di un pesante bilancio delle vittime. “Abbiamo utilizzato attrezzature ad alta tecnologia come i droni termici e non abbiamo trovato segni di vita”, ha dichiarato Suharyanto, in conferenza stampa sul luogo del disastro a Sidoarjo.

6.48 Flotilla, “19 navi intercettate, 23 in rotta su Gaza”

Sono al momento 19 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che risultano intercettate dalla marina israeliana. E’ quanto emerge dal sito della Flotilla che dà le rotte in tempo reale. Tra le navi che risultano intercettate c’è anche la ‘Morgana’, sulla quale, sempre secondo gli attivisti, viaggiavano il senatore M5s Marco Croatti e la europarlamentare Avs Benedetta Scuderi. Sono 22 gli italiani che risultano a bordo delle navi intercettate. Su 44 barche della missione, 23 risultano tuttora in navigazione verso la Striscia di Gaza, mentre 2 sembrano aver cambiato rotta puntando verso nord, apparentemente in direzione Cipro.

3.32 Flotilla: “Circa 30 imbarcazioni procedono verso Gaza”

“Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana”. È quanto scrive su Telegram la Global Sumud Flotilla, sottolineando che sono 13 le imbarcazioni intercettate.

00.34 Tajani: “Bloccare stazioni non aiuta popolo palestinese”

Non capisco perché per protestare contro questa vicenda” della Flotilla “si debbano bloccare porti, stazioni, aeroporti. Non aiuta il popolo palestinese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta. “I palestinesi ci ringraziano, mentre alcune organizzazioni fanno manifestazioni per parlare contro il governo”, ha aggiunto. L’Italia è “il Paese al mondo, insieme a Qatar, Emirati, Egitto e Turchia, che ha accolto il maggior numero di rifugiati da Gaza. Quindi noi siamo con la coscienza a posto e la gratitudine del popolo palestinese conta di più del malcontento di qualche manifestante”, ha concluso.

00.00 Salgono a diecimila i manifestanti pro-Flotilla a Roma

Salgono a circa 10mila, secondo le stime, i manifestanti pro Flotilla scesi in piazza a Roma. Il corteo, partito in serata da piazza dei Cinquecento a Roma, ha raggiunto prima piazza Barberini e poi piazza San Silvestro e sta filando nel centro storico per tornare nel punto da cui è partito