8.01 Israele, 44 feriti di cui tre gravi per l’attacco dall’Iran

Il servizio di soccorso Magen David Adom ha comunicato che finora risultano 3 feriti in gravi condizioni, 2 in condizioni moderate e 39 lievi, con ferite da proiettili e schegge. Numerose squadre dell’Mda stanno prestando soccorso ad altri feriti in diverse zone di Israele.

7.37 Iran, Israele ha attaccato il reattore di Arak

I media iraniani riferiscono che i caccia israeliani hanno attaccato il reattore di Arak.Nella notte l’Idf aveva diffuso un messaggio in farsi avvertendo la popolazione di spostarsi dall’area perché sarebbe stata colpita.

7.05 Ospedale Soroka colpito da missile, “danni ingenti e feriti”

“Ci sono danni ingenti in diverse aree. Stiamo attualmente valutando i danni, compresi i feriti. Vi chiediamo di non recarvi in ;;ospedale ora”, ha dichiarato il Soroka Hospital di Beersheva, nel sud di Israele, colpito direttamente da un missile balistico lanciato dall’Iran.

6.56 Ondata di missili balistici, colpiti edifici a Tel Aviv

Un’ondata di una ventina di missili balistici è stata lanciata questa mattina dall’Iran su Israele: alcuni vettori hanno colpito direttamente edifici a Tel Aviv, Holon e Ramat Gan, nel centro del Paese. Il servizio di soccorso Magen David Adom segnala che ci sono feriti.

6.17 Sirene d’allarme in Israele, forti boati a Tel Aviv

Le sirene d’allarme stanno risuonando a Tel Aviv e in gran parte del resto di Israele, per il lancio di missili balistici dall’Iran. Forti boati si sentono nel centro di Tel Aviv, come sta costatando l’ANSA sul posto. Gli allarmi sono scattati anche a Nazaret, per l’intrusione di droni.

3.20″Usa preparano attacco Iran, possibile nel fine settimana”

Gli Stati Uniti si starebbero preparando per un possibile attacco all’Iran nei prossimi giorni, probabilmente nel fine settimana. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcuni funzionari dell’amministrazione, secondo i quali la situazione continua a evolversi e le cose potrebbero cambiare. La possibilità di un attacco Usa nel fine settimana è un segnale che Washington sta assemblando in Medio Oriente l’infrastruttura necessaria per entrare direttamente in guerra contro l’Iran.