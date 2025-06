9.22 Israele: “Greta Thunberg sta lasciando il Paese”

Israele ha reso noto che l’attivista svedese Greta Thunberg sta lasciando il Paese su un volo per la Francia, dopo essere stata fermata insieme ad altri attivisti a bordo della nave umanitaria Madleen diretta a Gaza e condotta all’aeroporto di Tel Aviv per essere espulsa. “Greta Thunberg sta lasciando Israele su un volo per la Francia”, si legge in un messaggio del ministero degli Esteri israeliano pubblicato su X, accompagnato da due foto di Thunberg a bordo di un aereo.

8.59 “Nella notte 7 missili e 315 droni russi sull’Ucraina”

L’esercito russo ha attaccato l’Ucraina la notte scorsa con sette missili e 315 droni, 284 dei quali sono stati abbattuti o neutralizzati con sistemi di guerra elettronica: lo rende noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che i sette missili – due KN-23 e cinque Iskander-K – sono stati distrutti.

8.20 Dilagano le proteste negli Usa,150 arresti a San Francisco

Le proteste contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump stanno mobilitando le autorità anche in altre città statunitensi oltre a Los Angeles e San Francisco, mentre in quest’ultima il bilancio dei manifestanti arrestati è salito ad almeno 150: lo riporta la Cnn. I manifestanti sono scesi in piazza anche ad Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York, dove la polizia ha arrestato “diverse” persone, sottolinea l’emittente tv.

3.06 Israele, i Flotilla trasferiti in aeroporto per rimpatrio

Gli attivisti filopalestinesi del veliero Madleen dell’ong Freedom Flotilla, sequestrato da Israele mentre tentava di raggiungere la Striscia di Gaza, sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv per essere rimpatriati. Lo ha annunciato oggi il Ministero degli Esteri israeliano. “Coloro che si rifiutano di firmare i documenti di espulsione e di lasciare Israele saranno portati davanti a un’autorità giudiziaria, in conformità con la legge israeliana”, ha dichiarato il dicastero su X.

2.58 Prime cariche della polizia su manifestanti a Los Angeles

Prime cariche di alleggerimento della polizia di Los Angeles per disperdere i manifestanti pro migranti, dopo che il centro cittadino è stato vietato alle proteste. I dimostranti hanno lanciato alcuni oggetti, mentre gli agenti hanno usato granate stordenti e sparato alcuni proiettili di gomma, secondo quanto accertato all’ANSA sul posto. La folla è arretrata, per ora senza incidenti.

2.32 Massicci raid su Kiev, colpite strutture mediche Odessa

Kiev è stata colpita stanotte da un “massiccio” attacco di droni russi, ha dichiarato il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko. Raid hanno interessato anche strutture mediche nella città portuale di Odessa, secondo funzionari locali.

1.46 “Trump duplica la Guardia nazionale, spericolato”

“Sono appena stato informato che Trump sta dispiegando altri 2.000 soldati della Guardia nazionale a Los Angeles. I primi 2.000? Senza cibo né acqua. Solo circa 300 sono schierati: il resto è fermo, inutilizzato, negli edifici federali senza ordini”: lo scrive il governatore della California, Gavin Newsom, su X. “Non si tratta di sicurezza pubblica. Si tratta di accarezzare l’ego di un presidente pericoloso. Questo è spericolato. Inutile. E irrispettoso nei confronti dei nostri soldati”, accusa Newsom.