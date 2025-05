8.26 Pkk annuncia scioglimento e la fine della lotta armata in Turchia

Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il Pkk, ha annunciato il suo scioglimento e la fine di oltre quattro decenni di lotta armata contro lo Stato turco, ha riferito l’agenzia di stampa filo-curda Anf. “Il 12/mo congresso del Pkk ha deciso di sciogliere la struttura organizzativa del Pkk e di porre fine alla sua lotta armata”, ha annunciato il gruppo armato curdo in una dichiarazione, dopo aver dichiarato in precedenza di aver tenuto il suo congresso la settimana scorsa.

6.34 Netanyahu: “Intensificheremo i combattimenti”

Il rilascio di un ostaggio israeliano-americano annunciato da Hamas non porterà a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, né al rilascio dei detenuti palestinesi: lo ha detto oggi il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In una dichiarazione del suo ufficio, Netanyahu – al contrario – ha ribadito che i negoziati per un possibile accordo che garantisca il rilascio di tutti gli ostaggi a Gaza saranno condotti “sotto il fuoco nemico” e che il suo Paese sta preparando “un’intensificazione dei combattimenti”.

5.43 Rubio: “Cessate il fuoco immediato in Ucraina”

Il Segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri britannico David Lammy, durante la quale ha ribadito che la “massima priorità” degli Stati Uniti sulla guerra tra Russia e Ucraina “rimane la fine dei combattimenti e un cessate il fuoco immediato”: lo ha reso noto in un comunicato la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce.

3.51 “Raid israeliano nel nord di Gaza, 15 morti”

Almeno 15 persone, inclusi bambini, sono state uccise in un raid israeliano sulla scuola Fatima Bint Asad, trasformata in rifugio, nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera Arabic.

00.37 Trump firmerà ordine per ridurre prezzi farmaci fino all’80%

Donald Trump firmerà alle 9:00 di lunedì (le 15.00 in Italia) un ordine esecutivo che ridurrà i “prezzi dei farmaci quasi immediatamente del 30-80%”. Lo annuncia il presidente sul suo social Truth.