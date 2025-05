8.35 Cnn: Trump ha mostrato a Ramaphosa foto di massacro in Congo

Una foto di presunti massacri di bianchi in Sudafrica, mostrata il 21 maggio dal presidente Usa Donald Trump al suo collega sudafricano Cyril Ramaphosa nello Studio ovale, riguarda invece fatti avvenuti in Congo, nella città di Goma. Lo scrive la Cnn sul suo sito.

8.30 Evaso ricercato in campo internazionale arrestato a Ciampino

Era conosciuto come “ladro della legge”, espressione che, nel gergo criminale sovietico, indica un membro di alto rango della criminalità organizzata. L’uomo, un quarantaquattrenne di origini georgiane, ricercato dal settembre 2023 in campo internazionale per i reati di associazione a delinquere ed evasione, è stato arrestato all’aeroporto di Ciampino dagli agenti della Squadra Mobile capitolina.

8.15 Sciopero, a Roma treni cancellati. Ritardi fino a 90 minuti

Treni cancellati o con ritardi fino a 90 minuti alla stazione Termini di Roma per uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS e Italo. I monitor in stazione informano i passeggeri che dall’una di stanotte fino alle 23.59 i treni potranno subire ritardi o variazioni a causa dello sciopero.

7.35 Ribera (vic.pres.Ue): “A Gaza azioni vergognose, qualcosa di simile a genocidio”

“È vergognoso. È una mancanza di rispetto per il diritto internazionale, per la dignità umana”. Lo spiega a Repubblica la vicepresidente della Commissione Ue, la spagnola Teresa Ribera, che non usa mezzi termini per descrivere la situazione a Gaza. “Naturalmente tutti noi riteniamo che sia molto importante la libertà degli ostaggi, ma lo è anche rispettare il popolo palestinese – rimarca – : più di 53.000 persone sono state uccise dal 2023. Le modalità utilizzate dai governi israeliani a Gaza, pure sugli aiuti umanitari, sono vergognose”. Secondo Ribera se non è genocidio quello che accade nella Striscia “è qualcosa di molto simile”.