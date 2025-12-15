7.48 Kallas: “Nessuna alternativa alla proposta sull’uso degli asset russi”

“Le altre opzioni non funzionano, già due anni fa ho proposto gli Eurobond per sostenere l’Ucraina ma non c’è l’unanimità”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio Esteri. “La proposta sui prestiti può essere approvata a maggioranza qualificata, non pesa sui nostri contribuenti e lancia un messaggio, se si causano tutti questi danni a un altro Paese, si deve pagare per i risarcimenti”, ha aggiunto commentando la lettera inviata alla Commissione da 4 Paesi, tra cui l’Italia, sulle necessità di continuare a esplorare soluzioni alternative. Kallas ha sottolineato che ci sono “diverse pressioni”.

5.57 Sparatoria alla Brown University, rilasciata la persona arrestata

La persona arrestata per la sparatoria alla Brown University è stata rilasciata. Lo ha deciso il Procuratore generale dello Stato di Washington.

5.48 Rob Reiner e la moglie uccisi dal figlio Nick

Sarebbe stato il figlio Nick a uccidere il regista Rob Reiner e la moglie, Michele Singer, trovati morti accoltellati all’interno della loro villa a Los Angeles. Lo riportano i media. Altre fonti confermano che uno stretto familiare è sotto interrogatorio. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti, dopo una chiamata arrivata verso le 15.30, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La porta di casa non mostrava segni di effrazione

3.38 Cina, vendite di novembre a +1,3%, peggior dato dal Covid

Le vendite al dettaglio in Cina frenano a novembre a +1,3%, ai minimi dalla crisi del Covid, contro il +2,9% sia del mese precedente sia delle previsioni, in scia alla debole domanda interna che alimenta la deflazione. La produzione industriale, riferisce l’Ufficio nazionale di statistica, sale del 4,8% annuo, meno del +4,9% di ottobre e del +5% atteso. Gli investimenti fissi scivolano a -2,6% nei primi 11 mesi del 2025, peggiorando il trend di -1,7% di gennaio-ottobre. Il tasso di disoccupazione urbana è stabile al 5,1%. Infine, i prezzi delle nuove case nelle principali 70 città cedono il 2,4%, (-2,2% dei due mesi precedenti).