7.40 Sei scosse di terremoto nella notte a Pescasseroli

Sei scosse di terremoto, di bassa intensità, sono state registrate nella notte in territorio di Pescasseroli (L’Aquila): la prima all’1.51, l’ultima alle 3.36, di intensità compresa tra i 2 gradi e i 2.9. La prima scossa è stata quella registrata ad una maggiore profondità, pari a 17 km. Sul sito dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, anche la registrazione di un’altra lieve scossa registrata nella giornata di ieri, alle 13.25, nel territorio di Pescocostanzo (L’Aquila).

6.33 Macron: “Su Ucraina è un test di credibilità per gli Usa”

La decisione di sanzionare la Russia nel caso in cui rifiutasse un cessate il fuoco in Ucraina rappresenta un “test di credibilità” per gli Stati Uniti di Donald Trump. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando ai giornalisti durante una visita a Singapore, aggiungendo: “Ho parlato 48 ore fa con il presidente Trump, che ha espresso la sua impazienza. La domanda ora è: cosa facciamo? Siamo pronti, e se la Russia conferma di non essere pronta a fare la pace, Washington deve confermare il suo impegno a sanzionare Mosca”.

2.40 Trump attacca la sentenza sui dazi: “Politica e orribile”

Donald Trump è tornato ad attaccare in u post su Truth la sentenza della corte commerciale sui dazi bollandola come “politica” e “orribile”.