7.58 “Due uccisi da russi a Kherson nelle ultime 24 ore”

Gli attacchi russi nella regione di Kherson hanno ucciso due persone e ne hanno ferite altre nove nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito su Telegram, scrive Ukrinform, Oleksandr Prokudin, capo dell’Amministrazione militare regionale di Kherson. Prokudin ha affermato che diversi insediamenti nella regione sono stati presi di mira da attacchi con droni, raid aerei e bombardamenti di artiglieria. Gli attacchi hanno danneggiato otto edifici a più piani, 20 abitazioni private, edifici amministrativi, aziende private e veicoli. Le forze russe, afferma ancora Ukrinform, hanno poi preso di mira il distretto di Novoukrainka nella regione di Kirovohrad, lasciando 19 insediamenti senza elettricità: lo ha riferito Andrii Raikovych, capo dell’amministrazione militare regionale, sempre su Telegram. “I rapporti preliminari non indicano vittime”, ha dichiarato. Ha aggiunto che sono attualmente in corso i lavori di ripristino per ripristinare l’elettricità negli insediamenti interessati. Operatori di droni ucraini infine hanno colpito il sistema di guerra elettronica (Ew) russo ‘Black Eye’ sul fronte meridionale, una telecamera di sorveglianza e un veicolo sul fronte meridionale.

6.29 In Australia netto calo nascite, solo 1,5 figli per donna

Minimo storico del tasso di fecondità in Australia, secondo gli ultimi dati del Bureau of Statistics, mentre l’età media dei genitori continua a salire e le famiglie si fanno sempre meno numerose. Nel 2024 i nati sono stati 292.318, con un incremento dell’1,9% rispetto al 2023. Intanto il tasso di fecondità, numero medio di figli per donna, è sceso all’1,48, in calo rispetto a 1,50 nel 2023 e ben lontano dal 2,1 necessario per il ricambio generazionale.

5.04 Trump interrompe colloqui commerciali con il Canada

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver immediatamente interrotto tutti i negoziati commerciali con il Canada, accusandolo di aver citato erroneamente l’ex presidente Ronald Reagan in una campagna pubblicitaria contro i dazi. “A causa del loro comportamento vergognoso, tutti i negoziati commerciali con il Canada sono con la presente terminati”, ha scritto Trump sul suo social network Truth.