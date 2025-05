8.27 Edi Rama: “Le elezioni sono state un referendum sull’Europa”

“Queste elezioni sono state un referendum sull’Europa. Abbiamo vinto perché qui c’è una gran voglia di Europa che noi incarniamo meglio di tutti. La gente vuole arrivarci. Stiamo negoziando a velocità impressionante”. Lo spiega a Repubblica il socialista Edi Rama, appena riconfermato per la quarta volta primo ministro in Albania. Rama, a più di metà dei seggi scrutinati, era al 52,6 per cento contro il 34 del suo avversario Sali Berisha, del Partito democratico, di destra. Però Berisha e i suoi hanno denunciato brogli. “Sono abituato. In 35 anni di pluralismo non hanno mai riconosciuto veramente un’elezione persa – commenta – . Ci sono stati casi isolati di voti fotografati e pubblicati nei social da albanesi all’estero che hanno votato per la prima volta con grande entusiasmo. Le uniche denunce che contano sono quelle riferite alla nostra procura speciale, la Spak, che deve verificare tutto. Il resto sono chiacchiere da bar dopo una partita persa. Dove la colpa è sempre degli avversari o dell’arbitro”.

5.16 Xi Jinping: “Nessun vincitore da guerra commerciale e dei dazi”

“Non ci sono vincitori in una guerra commerciale e dei dazi, e il protezionismo porta all’isolamento”. E’ quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping, aprendo a Pechino i lavori della quarta riunione ministeriale del Forum Cina-Celac (la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici), nei primi commenti dopo la tregua sul commercio raggiunta a Ginevra da Cina e Usa. Xi ha inviato i Paesi Celac a “rafforzare i rapporti in una fase di confronto tra blocchi” e a lavorare insieme per un “mondo aperto e multilaterale. La Cina è un amico e un buon partner per promuovere relazioni Cina-Celac orientate verso un futuro condiviso”.

3.07 Onu: “Russia responsabile dell’abbattimento del volo MH17”

L’agenzia per l’aviazione civile delle Nazioni Unite (Icao) ha dichiarato che la Russia è responsabile dell’abbattimento del volo MH17 il 17 luglio 2014 in Ucraina, in cui persero la vita 298 tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Il consiglio di amministrazione dell’organizzazione con sede a Montreal, in Canada, ha ritenuto che i ricorsi presentati da Australia e Paesi Bassi in merito all’abbattimento dell’aereo della Malaysia Airlines erano “fondati in fatto e in diritto”. Si tratta della prima decisione del consiglio dell’organizzazione “nel merito di una controversia tra Stati membri”.

00.27 Record di sfollati, 83 milioni nel mondo

Secondo un rapporto annuale pubblicato martedì, i conflitti in Sudan e Gaza, nonché le calamità naturali, hanno spinto il numero di sfollati interni a un nuovo record di 83,4 milioni entro la fine del 2024. Secondo il Centro di monitoraggio degli spostamenti interni (IDMC) e il Consiglio norvegese per i rifugiati (NRC), si legge nel loro studio congiunto pubblicato a Ginevra, negli ultimi sei anni il numero di sfollati è aumentato del 50%. Questa cifra di 83,4 milioni, equivalente alla popolazione della Germania, è da confrontare ai 75,9 milioni di sfollati interni in tutto il mondo alla fine del 2023.