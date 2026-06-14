Tre mesi di vacanza per i ragazzi significano, per molti genitori, tre mesi di vera e propria corsa contro il tempo. Con la chiusura delle scuole e la riapertura fissata a metà settembre, si apre ogni anno la stessa domanda: come gestire i figli durante oltre novanta giorni di pausa? Un periodo che si trasforma in una sfida quotidiana tra lavoro, impegni e organizzazione familiare.

In Italia la pausa estiva è tra le più lunghe d’Europa, con uno stop che supera i 90-100 giorni. Un calendario ereditato da decenni fa, quando le vacanze servivano ai figli delle famiglie contadine per aiutare nei campi durante la stagione della mietitura. Oggi, però, quel modello appare sempre più distante dalla realtà delle famiglie moderne.

Il rebus delle famiglie tra lavoro, ferie e nonni

La lunga pausa scolastica costringe molti genitori a soluzioni di emergenza. C’è chi prova a incastrare ferie sfalsate, chi ricorre ai nonni come punto di riferimento imprescindibile e chi deve organizzare vere e proprie turnazioni familiari per coprire le settimane estive. I nonni, spesso, diventano figure centrali, prenotate con largo anticipo come fossero una risorsa limitata.

Per chi non può contare su una rete familiare, la situazione si complica ulteriormente. La gestione quotidiana dei bambini diventa un problema logistico che si somma agli impegni lavorativi, con un impatto diretto sulla serenità familiare.

Centri estivi tra soluzione e costi sempre più alti

La risposta più diffusa sono i centri estivi, che offrono attività sportive, laboratori creativi, teatro e piscina. Una soluzione ideale sulla carta, ma spesso onerosa nella pratica. In molti casi il costo settimanale può arrivare a 150 euro o più, diventando un impegno economico significativo per le famiglie.

Questo scenario riapre ogni anno il dibattito sull’organizzazione del calendario scolastico. C’è chi propone una distribuzione più equilibrata delle vacanze durante l’anno, ma la questione resta divisiva. Non mancano infatti le critiche di chi sostiene che la scuola non debba trasformarsi in un servizio di “custodia”, mentre molti genitori rivendicano il diritto di conciliare lavoro e vita familiare senza dover affrontare ogni estate un’emergenza organizzativa.