Con l’arrivo dell’estate torna una delle spese più pesanti per molte famiglie italiane: l’iscrizione dei figli ai centri estivi. Per il 2026, però, esiste una possibilità concreta per alleggerire il costo attraverso specifiche agevolazioni fiscali che consentono di recuperare parte delle somme versate.

La detrazione legata ai centri estivi rientra tra le misure che permettono alle famiglie di portare in dichiarazione alcune spese sostenute per attività educative e di assistenza dedicate ai minori. Si tratta di uno strumento importante soprattutto per i nuclei familiari con figli piccoli, costretti a trovare soluzioni organizzative durante la chiusura delle scuole.

Il beneficio può tradursi in un risparmio significativo, ma per ottenerlo è necessario rispettare regole precise e prestare attenzione alla modalità di pagamento.

Il “trucco” per scalare davvero i costi

Il punto fondamentale per poter usufruire della detrazione è la tracciabilità del pagamento. Le famiglie devono effettuare i versamenti con strumenti che permettano di certificare l’operazione, come bonifico bancario, carta di credito, bancomat o altri mezzi elettronici.

Pagare in contanti, infatti, potrebbe compromettere la possibilità di inserire la spesa nella dichiarazione dei redditi. È inoltre essenziale conservare tutte le ricevute e la documentazione rilasciata dalla struttura organizzatrice, che dovrà indicare chiaramente i dati del minore, il periodo frequentato e l’importo corrisposto.

Il vero “trucco” sta proprio nella corretta gestione amministrativa della spesa: un piccolo errore formale può far perdere il diritto al rimborso fiscale.

Chi può richiedere il beneficio

La detrazione può essere richiesta dai genitori che sostengono direttamente il costo del centro estivo per figli fiscalmente a carico. In alcuni casi, il beneficio può essere ripartito tra entrambi i genitori, a seconda di chi ha effettuato materialmente il pagamento e di come viene dichiarata la spesa.

È importante verificare eventuali limiti di reddito o incompatibilità con altri bonus già percepiti.

Come prepararsi per non perdere il rimborso

Per sfruttare al meglio questa opportunità, conviene organizzarsi con anticipo. Prima dell’iscrizione è utile verificare che la struttura rilasci documentazione fiscale idonea e informarsi sulle modalità corrette di pagamento.

Conservare ogni ricevuta e raccogliere tutti i dati necessari per la dichiarazione dei redditi può fare la differenza. In un periodo di rincari generalizzati, anche un recupero fiscale parziale può rappresentare un aiuto concreto per contenere il peso economico delle attività estive dedicate ai figli.