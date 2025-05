La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa all’inizio del Conclave per l’elezione del nuovo Papa, e della prima votazione che si è conclusa con una fumata nera dopo un’attesa superiore alle previsioni. “Intrighi Cardinali”, titola La Stampa. “Il Papa, l’attesa: fumata nera”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Merz-Macron, la coppia di zoppi cerca di fregarci sul riarmo”, titola invece La Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Cardinali divisi. Al primo voto è fumata nera” (La Repubblica).

“Il Papa, l’attesa: fumata nera” (Il Corriere della Sera).

“Il terzo focolaio e la posta in gioco”. L’editoriale di Federico Rampini: “Il conflitto India-Pakistan può diventare un terzo focolaio di tensione mondiale, aggiungendosi a Ucraina e Medio Oriente. Gli ingredienti purtroppo ci sono. È una versione dello «scontro di civiltà», in questo caso tra induismo e islam, perché così lo vivono e lo descrivono molti protagonisti locali. Chiama in gioco le superpotenze, perché l’India è passata dalla lunga stagione filosovietica a una vicinanza strategica con gli Stati Uniti, mentre il Pakistan è diventato una colonia economica della Cina”.

“Intrighi Cardinali” (La Stampa).

“Xi riarma la Cina e punta su Taiwan” (Il Sole 24 Ore).

“La lunga attesa” (Il Messaggero).

“La parata di Mosca e l’amnesia sugli Usa”. L’editoriale di Ferdinando Adornato: “Domani, sulla Piazza Rossa, Vladimir Putin farebbe bene a ricordare il pensiero di un grande russo, Aleksandr Puskin: «Il rispetto per il passato: questo distingue la cultura dalla barbarie». Ma è certo che non lo potrà fare. Per il semplice motivo che il 9 maggio, giorno di celebrazione della vittoria sul nazismo è da sempre oggetto a Mosca di una sorta di “memoria dimezzata”, al confine della manipolazione storica”.

“Fumata nera con giallo” (Il Giornale).

“Meloni: +10 mld in armi. Ursula di nuovo bocciata” (Il Fatto Quotidiano).

“Il re disarmato”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Con quel che succede nel mondo, tutti gli occhi sono puntati sul comignolo della cappella Sistina per l’elezione del papa. Il capo della Chiesa cattolica, ma anche il re della Città del Vaticano, il più piccolo Stato sovrano del mondo per abitanti e territorio. Un monarca assoluto elettivo, detentore dei tre poteri…”.

“Merz-Macron, la coppia di zoppi cerca di fregarci sul riarmo” (La Verità).

“Gli ultimi veleni del Conclave” (Libero).

“Il futuro Papa e lo spettro dell’atomica”. L’editoriale di Mario Sechi: “La fumata è nera, come lo scenario internazionale. Non c’è il nuovo Papa, non c’è pace e soprattutto spirano venti di altra guerra. A molti sfugge che India e Pakistan insieme contano oltre 320 testate atomiche che possono scatenare un disastro biblico. È qui che manca oggi la voce del Santo Padre, la spinta a cercare la pace”.

“Conclave, i giorni del giudizio. Così le guerre pesano sulla scelta” (Domani).