Sono diverse le notizie di oggi in apertura sui quotidiani: il blackout che ieri ha colpito gran parte della Spagna e del Portogallo, la data del 7 maggio fissata per l’apertura del Conclave e l’annuncio del presidente russo Putin di tre giorni di cessate il fuoco con l’Ucraina. “Un Conclave mai visto”, titola La Stampa. “Nella Spagna al buio”, è l’apertura di Repubblica. “Macron vuole decidere pure il Papa”, titola invece La Verità.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Nella Spagna al buio” (La Repubblica).

“Il blackout paralizza Spagna e Portogallo. Fermi voli e treni, tutte le città nel caos” (Il Corriere della Sera).

“Potere e intrecci a carte scoperte”. L’editoriale di Daniele Manca: “Il risparmio è potere. Per capire che cosa sta accadendo alle banche italiane potrebbero bastare solo un paio di numeri. È vero che ci sono protagonisti e interpreti della battaglia. Ma come sempre nella finanza si discute, a volte marginalmente, di prodotti, di industrie, di posti di lavoro e via dicendo. Ma soprattutto si parla di denaro. E il denaro è potere”.

“Un Conclave mai visto” (La Stampa).

“Ops Mediobanca su Banca Generali” (Il Sole 24 ore).

“Più tempo per il Conclave” (Il Messaggero).

“Le sfide politiche del nuovo pontefice”. L’editoriale di Paolo Pombeni: “Chi o cosa guiderà il Conclave che si apre il 7 maggio? Per un credente cattolico lo fa lo Spirito Santo, ma si sa che i suoi disegni non sono facili da decifrare. Ragionando su un piano storico e politico si può cercare di capire il contesto in cui si svolgerà questo appuntamento: perché la situazione in cui lavoreranno i cardinali elettori inciderà sicuramente nel determinarne gli orientamenti”.

“Blackout in Europa. Incubo terrorismo” (Il Giornale).

“La zona d’ombra” (Il Manifesto).

“Usano i nostri risparmi per comprare le armi” (Il Fatto Quotidiano).

“Abbiate pietà”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Questa cosa che il conclave inizierà solo il 7 maggio è una vera jattura, perché ci infliggerà almeno altri dieci giorni di toto-papa, di calcoli spannometrici sui voti di questo o quel cardinale, di oracoli sull’immancabile “Papa nero” (brano dei Pitura Freska del 1997), o giallo, o rosso, o verde…”.

“Macron vuole decidere pure il Papa” (La Verità).

“Macron s’imbuca pure al Conclave” (Libero).

“Il gioco di Mediobanca: dai una cosa a me e non ci guadagni”. L’editoriale di Mario Sechi: “Viviamo tempi straordinari, dove succedono cose paranormali: la Chiesa cerca un nuovo Papa, Zelensky e Trump fanno prove tecniche di pace in San Pietro, Macron tenta di imbucarsi al Conclave, quella che era un tempo l’Italietta diventa un esempio mondiale di stabilità. Siamo dentro la storia, tra Cesare e Dio, manca un capitolo fondamentale, il denaro, la moneta della parabola di Gesù quella in cui disse “date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.

“Putin prova a placare l’ira di Trump: Tregua di tre giorni in Ucraina” (Domani).