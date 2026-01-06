Un inizio d’anno molto amaro quello riservato a un cane, abbandonato a un palo dal suo proprietario in passo Pio Parma, nel quartiere genovese di Quinto. Autore del gesto un uomo di circa 60 anni, denunciato dalla polizia per abbandono di animali. Gli agenti sono infatti riusciti a risalire alla sua identità grazie allo stesso microchip del cane.

Nel corso delle verifiche, il soggetto ha riferito agli operatori di aver preso un treno a Sestri Ponente e di essere sceso a Quinto con l’intenzione di abbandonare l’animale nei giardini pubblici della zona. A causa dell’elevata presenza di persone, avrebbe poi deciso di legarlo a un palo in passo Pio Parma e allontanarsi. Il cane, fortunatamente in buone condizioni, è stato recuperato e affidato al canile.