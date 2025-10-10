Stava trainando il cavallo, tenendolo legato con una corda all’auto, ma poi l’animale è caduto e invece che essere soccorso è stato trascinato sull’asfalto, riportando trauma e ferite. Questa la sorte spettata a Rocky, un cavallo che malgrado le ferite riportate, è stato abbandonato dopo l’incidente sofferente, attaccato a un palo, da due persone subito dopo dileguatesi. In seguito a una segnalazione, il cavallo è stato soccorso dagli agenti della polizia locale di Arzano (Napoli), coordinati dal colonnello Biagio Chiariello.

La denuncia per maltrattamento e abbandono di animali

Quando il personale sanitario è giunto sul posto, gli agenti si sono messi subito sulle tracce del veicolo e dei responsabili, individuandoli e identificandoli. Uno di loro è un ex consigliere comunale di Arzano, con diversi precedenti penali, che con il suo complice non hanno saputo giustificare il gesto ripreso anche dai sistemi di videosorveglianza della zona. Rocky era con un altro cavallo quanto è caduto, che per fortuna non si è fatto male. I due sono stati denunciati alla Procura di Napoli Nord per maltrattamento e abbandono animali.