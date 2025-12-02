Scalzo, seminudo alle 4 del mattino, legato a metà e stravolto: così un giovane, grosso modo 18 anni, è stato trovato in mezzo alla strada dagli agenti della polizia. Siamo in via Salviati, quadrante est di Roma, dalle parti di Tor Cervara.

In corrispondenza di un grande campo rom, dal quale il giovane scappava invocando disperatamente aiuto: “Vogliono uccidermi”, gridava.

I lacci e le fascette che gli costringevano caviglie e polsi fanno supporee fosse tenuto prigioniero. Indagini in corso.