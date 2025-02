A Firenze, una 90enne ha dimostrato che l’esperienza è la miglior difesa contro i truffatori. Dopo essere già caduta vittima di un raggiro in passato, questa volta ha deciso di giocare d’astuzia: ha finto di credere alla farsa, ha recitato la parte della “povera anziana disperata” e, con un colpo di scena degno di un film, ha fatto arrestare i delinquenti.

Il solito copione, ma con un finale diverso

Il piano dei truffatori era il classico: una telefonata da un sedicente carabiniere che la informava di un grave incidente. Suo figlio – secondo la storia inventata dai criminali – aveva investito due persone sulle strisce pedonali e ora rischiava di finire nei guai. Per salvarlo, la donna avrebbe dovuto consegnare tutti i suoi averi a un fantomatico avvocato.

Ma la 90enne, invece di farsi prendere dal panico, ha deciso di ribaltare la situazione. “Questa volta ho iniziato a recitare,” ha raccontato al Corriere della Sera. Ha finto disperazione, si è lasciata coinvolgere e ha seguito il copione dei truffatori… fino a quando ha trovato il momento giusto per farli arrestare.

L’inganno perfetto

Mentre il criminale la teneva impegnata al telefono e le spiegava che avrebbe dovuto scrivere dei numeri per riavere i suoi gioielli, la donna ha improvvisato: ha finto un malore. “Non riattacchi, vado in bagno e torno” ha detto con voce tremante.

In realtà, invece di correre in bagno, ha preso il telefono e ha chiamato la polizia. Quando il truffatore si è presentato alla porta per riscuotere il bottino, al posto di una signora ingenua ha trovato gli agenti pronti ad arrestarlo.