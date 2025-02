Chi l’avrebbe mai detto che un gin tonic potesse trasformarsi in un’arma di distruzione di massa? Eppure, è esattamente quello che è successo su un volo diretto a Rodi, in Grecia. Protagonista della bizzarra vicenda, una pensionata di 70 anni che, alla vista del suo drink sottratto, ha deciso che la diplomazia non era più un’opzione.

L’aggressione a bordo

La donna ha reagito con veemenza quando le è stato negato un ulteriore gin tonic. Ritenuta già alticcia, ha pensato bene di risolvere la questione prendendo a schiaffi uno steward della compagnia Jet2. A quel punto, il pilota ha deciso di non rischiare oltre e ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Monaco di Baviera per liberarsi della passeggera molesta.

All’arrivo, ben nove agenti di polizia tedeschi sono saliti a bordo, probabilmente con la stessa espressione rassegnata di chi sa già come andrà a finire. La donna, ignara o indifferente alla figuraccia, è stata trascinata fuori dal velivolo con le gambe che strusciavano sul pavimento dell’aereo. Nel frattempo, i passeggeri – prima spaventati, poi sollevati – hanno applaudito e salutato l’improvvisata guerriera dell’happy hour con un sonoro “Auf Wiedersehen!”.